Geburt Christi vielfältig dargestellt

An 14 Stationen ist im Advent der erste „Öwerbälmer Krippenweg“ mit insgesamt 15 Motiven zu erleben.

Oberbalbach. Zu Beginn der Adventszeit gibt es in Oberbalbach als besondere Attraktion für Bürger und Besucher einen Krippenweg mit insgesamt 15 Krippenmotiven an 14 Stationen. Bei der erstmaligen Aktion, die vom Gemeindeteam der Pfarrgemeinde auf Initiative und unter Federführung von Anton Renner organisiert wurde, stellen im Dorf die Anwohner eine Weihnachtskrippe aus. „Zur Stunde der hellen tausend Lichter erstrahlen sie warm und wunderschön, sie zaubern ein Lächeln auf die Gesichter und in den Augen der Kinder, die sie sehen“, lautet ein Leitmotto des ersten „Öwerbälmer Krippenwegs“.

Renner würdigte im Namen des Gemeindeteams alle, die Stationen des Krippenweges gestaltet haben und präsentieren. Den Besuchern wünschte er einen besinnlichen Rundgang.

Beginn und Endpunkt ist im Pfarrhof (Balbachtalstraße 33). Die dort federführend von Eva-Maria Lanig gefertigte Krippe aus Naturmaterialien stellt die Geburt Jesu in nahezu lebensgroßen modernen Figuren dar. An der Krippe werden Strohballen als Sitzgelegenheiten zur stillen Betrachtung bereitstehen. Zudem präsentieren in einem Fenster des Pfarrsaals Bärbel und Toni Renner zwei traditionelle Krippen.

Neben der Eingangstür am Feuerwehrgerätehaus (Balbachtalstraße 16) steht eine Krippe von Christian Scherer. Direkt gegenüber ist im Schaufenster des Bäckerei-Dorfladens Bächtle eine Krippe zu sehen, die Familie Bächtle extra dafür gebacken hat. In einem Kellerfenster an der Hofeinfahrt ihres Anwesens (Roßbergstraße 2) steht die Krippe von Rita und Christian Andreas Strube. Familie Reinhold und Marlene Kuhn (Rainholzweg 1) nutzen den Wintergarten im Erdgeschoss, um die Geburt Jesu darzustellen. Christa und Hermann Zenkert (Am Höllrain 5) stellen ihre Krippe im Fenster neben dem Hauseingang aus.

Im Käppele (Rainholzweg) stehen die alte Krippe der Pfarrei und eine Krippe der Familie Kuhn (Rainholzweg 1). Kornelia und Joachim Kemmer präsentieren ihre Krippe in einem zur Mergentheimer Straße gerichteten Fenster im Erdgeschoss ihres Anwesens Hausnummer 6. Vor der Haustüre zeigen Ann-Kathrin und Jürgen Rüdenauer (Mergentheimer Str. 19) ihre Krippe. Der verglaste Windfang vor der Haustüre dient bei Familie Hügel (Vogtstraße 6) als Ausstellungsort. Bei der Familie Martina und Robert Heidinger (Vogtstraße 10) steht die Krippe hinter der Tür am Kellereingang in Richtung Straße.

Original polnische Figuren sind bei der Weihnachtskrippe der Familie Wojcik (Klingenweg 2a) im Fenster der Werkstatt zur Hetzenbergstraße zu sehen. Am Proberaumfenster der Balbachtaler Musikanten im Bürgerhaus (Balbachtalstraße 42) stellt Daniela Dürr ihre Krippe aus. In einem Fenster des Gebäudes der Musik- und Feuerwehrkapelle (Balbachtalstraße 24) zeigt der Vorsitzende Christian Ernst eine Krippe.

„Auf diese Weise kann sich jeder persönlich und unabhängig von den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Der Krippenweg kann individuell besichtigt und begangen werden“, betont Anton Renner. Eigentlich sei bereits 2019 vorgesehen gewesen, die Idee eines Öwerbälmer Krippenweges zu realisieren, jedoch sei es wegen persönlicher Gründe verschoben worden.

„Die ganze Gemeinde zieht mit. Es gab auf alle Anfragen nur begeisterte Zustimmungen, so dass es eine ganz besondere Adventszeit wird, zumal zusätzlich viele weitere Bürger ihre Anwesen adventlich geschmückt und gestaltet haben“, berichtete Renner zum Start des ersten Öwerbälmer Krippenweges am vergangenen Wochenende erfreut.

Die Krippen können mindestens bis zum 20. Dezember besucht und besichtigt werden. Zum Teil werden die Motive auch über die Weihnachtsfeiertage ausgestellt bleiben. Die Stationen sind als gemeinsames Symbol jeweils mit einem von Claudia Herbst aus Weidenruten gefertigten Weihnachtsstern gekennzeichnet. In unmittelbarer Nähe zu jeder ausgestellten Krippe befindet sich darüber hinaus jeweils ein Stempel, mit dem die Kinder in einem Flyer die Station abstempeln können sowie bei der Bäckerei Bächtle bei Vorlage der komplett ausgefüllten Karte eine kleine Süßigkeit erhalten.

Die Flyer liegen in der Sankt-Georgs-Kirche und bei der Bäckerei Bächtle aus oder können digital von der Seite der Seelsorgeeinheit http://www.se-lk.de heruntergeladen werden.

„Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Für jeden von uns hat es Veränderungen mit sich gebracht, die wir uns vor einem Jahr nicht einmal hätten vorstellen können. In dieser besonderen Adventszeit, in der alle anderen Veranstaltungen ausfallen müssen, hat sich das Gemeindeteam mit dem von Anwohnern und Vereinen mit viel Liebe und Ideenreichtum gestalteten Krippenweg etwas ganz Individuelles einfallen lassen. So hat jeder die Möglichkeit, die Adventszeit mit einem besinnlichen Spaziergang durch unser schönes Dorf zu begehen.“, unterstreicht Ortsvorsteherin Monika Noorlander, die ebenfalls allen Ideengebern und Beteiligten für deren vorbildliches und liebevolles Engagement dankt. „Von solchen Aktionen lebt eine gesunde Dorfgemeinschaft“, bekräftigt sie.

