Garant für bessere Lebensbedingungen

Seit über 25 Jahren engagiert sich Ulf Neumann aus Königshofen als Mitinitiator, Mitgründer und Vorstandsmitglied für den Verein „Hilfe für Togo“.

Königshofen. Der gemeinnützige Verein „Hilfe für Togo“ engagiert sich seit seiner Gründung 1994 in dem westafrikanischen Land, das etwa 6,9 Millionen Einwohner zählt und knapp größer als die Schweiz ist. Ziel ist die nachhaltige Unterstützung dort lebender Menschen. Der Arbeitsschwerpunkt liegt auf einer Verbesserung der Lebensumstände in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur, Wasserversorgung, Medizin und Hygiene. Durch das Engagement der inzwischen über 140 Mitglieder sowie rund 1500 Helfer, Förderer und Sponsoren wurden in den vergangen rund 25 Jahren sowohl mit finanziellen oder materiellen Spenden als auch durch tatkräftige Mithilfe viele Projekte in Togo verwirklicht.

Um sich vor Ort ein detailliertes Bild von der Arbeit und den Projekten machen zu können und sicherzustellen, dass Gelder und Sachspenden tatsächlich an ihren Bestimmungsorten und den vorgesehenen Projekten ankommen, reist jährlich eine Abordnung des Vereins nach Togo. Ulf Neumann, Mitinitiatoren, Mitgründer und zweiter Vorsitzender, aus Königshofen, war seit 1994 bereits sieben Mal in Togo und hat dort Projekte mit initiiert, begleitet oder offiziell übergeben. Bei den Verhandlungen und Verträgen vor Ort kommen ihm dabei nicht nur die guten Sprachkenntnisse, sondern auch seine jahrzehntelangen Erfahrungen mit Unterricht, Bildung und Schulverwaltung zugute.

Initiative unterstützt

„Durch Unterstützung dieser Initiative wurden 26 Schulen und eine Vorschule nebst Kindergarten erbaut sowie annähernd 874 junge Menschen im dualen System ausgebildet und 120 Handwerksbetriebe bei der Existenzgründung unterstützt“, zog Neumann in einem Gespräch mit den FN eine beeindruckende Bilanz des vergangenen Vierteljahrhunderts seit Gründung des Vereins, der seinen Sitz in der Gemeinde Waldstetten (Ostalbkreis) hat. Außerdem seien sechs Krankenstationen erbaut worden.

Mit fünf Sozialfonds werden besonders bedürftige Auszubildende und Kranke kostenlos behandelt. Im landwirtschaftlichen Bereich wurde bereits zwei Frauengenossenschaften gegründet, in der insgesamt 25 Frauen mit durchschnittlich 6,7 Kindern sowohl ihre Felder bewirtschaften als auch die Erträge mit Produktion und Verkauf von Saft steigerten. Eine der Frauengruppen wird bei der Herstellung und der Vermarktung von Palmöl unterstützt. Im Hochland wurden im Rahmen eines landwirtschaftlichen Modellprojektes gemeinsam mit der Bevölkerung inzwischen 50 Hektar Wald aufgeforstet.

27 Brunnenprojekte realisiert

„In all den Jahren haben wir 30 Wasserzisternen eingerichtet und circa 27 Brunnenprojekte realisiert“, vermeldete Neumann weiter. Bei den Brunnen reiche das Repertoire vom einfach gegrabenen bis hin zum gebohrten Brunnen, bei dem das Wasser mit einer Photovoltaikpumpe gefördert werde. Während der gesamten Zeit seien Tausende von Schülern und Azubis in den Genuss von Schülerspeisen gekommen, da in manchen Regionen große Armut herrsche und die Kinder und Jugendlichen zuhause kein Essen erhielten.

Zusätzlich wurden mittlerweile 48 Überseecontainer Hilfsgütern nach Togo geschickt, die in den Schulen, Kindergärten, Krankenstationen, landwirtschaftlichen Betrieben oder bei Handwerkern zum Einsatz kommen. „Wo es möglich ist, versuchen wir, benötigte Materialien vor Ort zu besorgen. So werden zum Beispiel Schulmöbel grundsätzlich in der Schreinerei unseres Ausbildungszentrums ABCN gefertigt“, betonte Neumann. Viele Dinge, die dringend gebraucht werden, seien jedoch in Togo nicht oder nur schwer zu bekommen. Dazu gehören neben größeren Maschinen und Fahrzeugen für die Landwirtschaft auch Krankenhauseinrichtungen und medizinische Apparate sowie Arbeitsmaterialien für Azubis und Schüler.

Vier weitere Schulen geplant

Aktuell seien unter anderem vier weitere Schulen im Bau und rund 100 Jugendliche in Ausbildung im dualen System zu unterschiedlichen Handwerksberufen. Ein ebenfalls neu erbautes Collège stehe kurz vor der Übergabe. In Kpalimé, der viertgrößten Stadt Togos, sei ein Jugendzentrum im Bau, die Erweiterung des vorhandenen Ausbildungszentrums um eine Nähschule und eine Solar-Elektro-Abteilung abgeschlossen sowie am Stadtrand die Errichtung einer weiteren Schule vorgesehen, berichtete Neumann. Ein Gymnasium für 1300 Schüler stehe kurz vor der Fertigstellung. Hier sei, wie bei allen Schulbauprojekten des Vereins, sowohl eine in Togo noch nicht übliche Latrinenanlage sowie eine Wasserzisterne und Solaranlage „Pflicht“. Finanziert wurde dieser Neubau durch eine Spendenaktion des Landratsamtes des Ostalbkreises.

Durch zahlreiche Benefizveranstaltungen oder Sonderaktionen wurden und werden immer wieder zusätzliche Spendengelder generiert. Zum Beispiel empfing Neumann im Januar vom Jugendvorstand des TV Königshofen eine Spende über 500 Euro für den „Hilfe für Togo“.

Die Spende resultierte aus dem Erlös der Aktion „Glücksrad“, einem Bücherverkaufstisch und einem Kinderschminken bei der Jahresleistungsschau des TV Königshofen im Dezember in der Tauber-Franken-Halle. Auch die Turmbergschule in Königshofen hat eine ihrer Projektwochen mit anschließendem Sommerfest unter das Leitmotiv „Afrika“ gestellt und den gesamten Erlös an „Hilfe für Togo“ gespendet.

Menschen Perspektive geben

„Besonders in den letzten Jahren wird allgemein sehr viel über die Flüchtlingsthematik und einhergehenden Problemen geredet. Unsere Projekte sind darauf ausgelegt, den Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben, damit sie dort eine Zukunftschance haben“, unterstrich Neumann. Dazu zähle unter anderem als Grundstein eine fundierte Ausbildung und Unterstützung zur Existenzgründung. „Mit Stolz können wir gewährleisten, dass die Geld- und Sachspenden sowie sonstigen Unterstützungen tatsächlich in Togo investiert werden, zumal unser dortiger Partnerverein ‘Aide pour le Togo’ die laufende Abwicklung und Betreuung vor Ort übernimmt“, hob Neumann hervor.

„Seit Beginn der Corona-Krise, die ein Land wie Togo mit sehr lückenhafter hygienischer und medizinischer Versorgung besonders hart trifft, wurden durch die Schneiderinnen in der Ausbildungswerkstatt 30 000 Stoffmasken genäht, die zusammen mit einer Seife aus eigener Produktion und einer bebilderten Anleitung von Azubis und Mitarbeitern des Ausbildungszentrums in den Orten rund um Kpalimé, aber auch in der Hauptstadt Lomé an Bedürftige verteilt.“

Kleine Beträge helfen

Abschließend appellierte Neumann an die Leser der FN, dass schon mit kleinen Beträgen in armen Ländern wie Togo großartige und nachhaltige Verbesserungen geschaffen werden könnten.

Als Beispiel verwies er auf die oben erwähnten Schulbänke, wo für derzeit 42 Euro das Material gekauft, die Tische mit Bänken in der Ausbildungswerkstatt von Schreiner-Azubis gefertigt und schließlich an Schulen geliefert würden, wo sie für viele Jahre von Kindern genutzt würden, die sonst möglicherweise auf dem Boden sitzen müssten.

Weitere Infos sind beim Verein „Hilfe für Togo“, Schlatthof 1, 73550 Waldstetten, Telefon 07171/4595 oder 07171/2668542, E-Mail: info@hilfe-fuer-togo.de, www.hilfe-fuer-togo.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020