FV als Spieler und Funktionär die Treue gehalten

Lauda.Zwar pflegte er solange es die Gesundheit zuließ – und im Ruhestand erst recht – die Hobbys Wandern und Musik, doch die ganz besondere Leidenschaft galt von je her dem Fußball: Kein Wunder, dass er sich beim FV 1913 Lauda, dem er bereits seit 1947 angehörte, nach seiner aktiven Zeit als Spieler immer wieder mit den verschiedensten Funktionen in den Vorstand einbinden ließ, und dies insgesamt über ein halbes Jahrhundert. Logischerweise nach 70-jähriger Zugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt, starb der gebürtige Laudaer Heinz Kachel, der zuletzt im Seniorenheim wohnte, dieser Tage im Alter von 87 Jahren.

Geboren am 3. November 1932, verbrachte der seit 1959 mit Doris (geborene Plutowsky) verheiratete Heinz Kachel sein erfülltes Leben in seiner Heimatstadt, während er nach dem Maschinenbau-Studium in Würzburg beruflich gleich in der mainfränkischen Metropole hängenblieb, nämlich bei einem namhaften Unternehmen, bei dem er von 1956 bis zum Eintritt in den Ruhestand 1996 an verantwortlicher Stelle tätig war. Verantwortung übernahm Kachel jedoch auch schon frühzeitig auf dem Fußballplatz. In seiner ersten Partie, die er im April 1947 im Schülerteam des FV Lauda bestritt, stellte er sich als Torhüter zur Verfügung, wonach er die weiteren aktiven Jahre stets zwischen die Pfosten zurückkehrte.

Über die Jugend gelangte er ab 1952/53 in die erste Mannschaft, wobei er zuvor noch eine Saison beim VfR Gerlachsheim absolviert hatte. Als Stammkeeper des FV (bis 1957) war Kachel, den man zwei Mal in die Kreisauswahl berief, maßgeblich am Titelgewinn in der A-Klasse 1953/54 beteiligt, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die II. Amateurliga Odenwald. Nahtlos erfolgte 1957 der Übergang auf die Funktionärsebene als Spielausschuss-Vorsitzender, einen Posten, den er bis 1961 ausfüllte.

Das „Zwischenspiel“ als Beisitzer (von 1961 bis 1963) wurde schließlich abgelöst durch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, das er in der Ära Walter Herzog von 1963 bis 1974 bekleidete, ehe sich eine Pause im Vereinsleben anschloss.

Das Gespann Walter Herzog/Heinz Kachel, das 1973 die Meisterschaft in der II. Amateurliga Odenwald feierte, legte die Basis für die späteren Erfolge in der Verbands- und Oberliga, als man 1974 den Verein in geordneten Verhältnissen an die Nachfolger übergab. 1985 kam Kachel schließlich wieder auf die örtliche „Fußball-Bühne“ zurück, zuerst als Stadionsprecher, dann als Beisitzer (1986).

Über die Organisation des Jubiläums „75 Jahre FV 1913 Lauda“ 1988 mit gleichzeitiger Mitarbeit an der Vereinschronik mündete der Weg daraufhin in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, in das der Träger der goldenen Vereinsnadel 1992 für ein Jahr gewählt wurde. 1997, bei der damaligen und längst nicht einzigen Führungskrise des FV, erklärte sich Heinz Kachel noch einmal bereit für den Posten des Dritten Vorsitzenden, bevor sich im Oktober 1998 der endgültige Abschied aus der Führungsetage des Clubs anbahnte, verbunden mit dem ebenfalls fälligen Rückzug als Stadionsprecher.

Der rührige Funktionär, der 1970 die Verbands-Ehrennadel in Bronze, 1988 in Silber und 1997 die in Gold erhielt, brachte sich auch innerhalb des Badischen Fußballverbandes von 1979 bis 1992 in der Spruchkammer der Landesliga Odenwald ein, außerdem gut 30 Jahre als Beisitzer der Spruchkammer des Fußballkreises Tauberbischofsheim. Stolz verwies er in diesem Zusammenhang deshalb bei seinen Auszeichnungen besonders auf die Verdienstnadel des Deutschen Fußball-Bundes, die man ihm 1993 verlieh.

Die Urnenbeisetzung von Heinz Kachel, der neben Frau Doris sowie den beiden Töchtern Marion und Petra auch zwei Enkel hinterlässt, findet am Montag, 5. Oktober, um 14 Uhr auf dem Laudaer Bergfriedhof statt. bix

