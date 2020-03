Für mehr Transparenz in Sachen Aufbereitungsanlage

Gerlachsheim.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll besuchte Gerlachsheim. Vor der öffentlichen Kandidatenvorstellung im VfR-Sportheim machte sich Wyrwoll zunächst bei einem Ortsrundgang ein Bild von den kulturhistorischen Bauwerken, den Engstellen an der Ortsdurchfahrt und dem Gewerbegebiet.

Die beiden anwesenden Stadträte Norbert Groß und Dominik Martin berichteten Wyrwoll dabei auch von den derzeit anstehenden Brandschutzmaßnahmen am Kindergarten St. Josef. Voraussichtlich ab Herbst könne hier eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden, um den notwendigen Bedarf zu decken.

Anschließend stellte Wyrwoll sich den Bürgern vor und berichtete von seinen Vorstellungen und Zielen. So möchte er gerne seine beruflichen Erfahrungen aus der Personalführung und Unternehmenskommunikation einbringen. Der Bürgermeister sollte aus seiner Sicht ein Bindeglied zwischen Bürgern, Vereinen, Gemeinderat und Verwaltung sein. „Als Bürgermeister will ich stets ansprechbar sein und den Dialog suchen“, betonte Wyrwoll. Deshalb sei er ganz bewusst von Anfang an in alle zwölf Stadtteile gegangen und habe das Gespräch mit Bürgern, Unternehmen, Vereinen und der Feuerwehr gesucht, um sich über die Belange der Bürgert auszutauschen. „Diesen Prozess würde ich als Bürgermeister sehr gerne fortsetzen.“

In Bezug auf die geplante Bodenaufbereitungsanlage zeigte Wyrwoll Verständnis für die Sorgen der Gerlachsheimer und versprach im Falle seiner Wahl Transparenz und eine offene Kommunikation. Man habe zwar zum jetzigen Zeitpunkt als Stadt das Heft des Handelns nicht mehr allein in der Hand, aber man müsse weitere Alternativstandorte prüfen und ein intelligentes Verkehrskonzept erarbeiten.

Zudem will er in jedem Fall einen neuen Anlauf für ein Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt unternehmen. Wyrwoll zeigte sich erfreut über die gelungene Nachnutzung des Klosters, diese sei ein wichtiger Impuls für die Lebendigkeit des Stadtteils. Aus seinen Gesprächen nahm Wyrwoll zudem mit, dass für das Gebäude der Behindertenwerkstätte eine Nachnutzung gefunden werden müsse und dass auch in Gerlachsheim „Baunot“ herrsche. „Für eine gute Zukunft ist neues Bauland für Familien und eine gute Infrastruktur für Senioren wichtig, das sichert ein gedeihliches Miteinander aller Generationen“, bekräftigte Wyrwoll. pm

