Lauda.Mit den neuen Varioshake Schüttelapparaten erweitert Lauda, der Weltmarktführer für Temperiergeräte und -anlagen, sein Produktangebot von zuverlässigen Laborgeräten für ein großes Spektrum von Anwendungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Die Gerätelinie Lauda Varioshake umfasse zehn Schüttelapparate in drei Größen mit fünf unterschiedlichen Schüttelbewegungen sowie drei Schüttelinkubatoren in drei Größen mit Kreisbewegung.

Ebenso wie die neuen Lauda Hydro Wasserbäder besitzen die Varioshake Schüttelapparate das Prädikat „GFL Technology“ und stehen damit für die langjährige Erfahrung und Qualität des Premiumanbieters GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH, der Ende 2018 Teil der Lauda- Gruppe wurde. Mit modernem Design und exzellenten Leistungsdaten ausgestattet, stehen die neuen GFL Technology Laborgeräte für höchste Qualität und Präzision.

Für den Dauereinsatz

Die Schüttelapparate Lauda Varioshake sind verlässliche Partner in vielen Anwendungsgebieten im Labor. Sie dienen zum Vermischen unterschiedlichster Flüssigkeiten oder Pulver, verhindern Sedimentierung oder werden zur Sauerstoffanreicherung und Probenvorbereitung eingesetzt. Die Varioshake Schüttelapparate sind besonders bedienerfreundlich, robust und langlebig und damit der ideale Begleiter für die tägliche Arbeit im Labor, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre stabile, verschleißarme Mechanik sorge für eine besonders ruhige Arbeitsweise und einen zuverlässigen Dauerbetrieb. Die Elektronik steuere den sanften Anlauf. Mit bis zu 35 Prozent Platzersparnis gegenüber dem Vorgängermodell seien Varioshake Schüttelapparate an die begrenzten Platzverhältnisse in Laboren angepasst.

Individuelle Anforderungen

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm ließen sich die Varioshake Geräte auf individuelle Anforderungen anpassen, teilt das Unternehmen mit. Das modular aufgebaute System erlaube den einfachen Austausch und die schnelle, unkomplizierte Anpassung auf nahezu jede Gefäßgröße und –form, verspricht der Hersteller.

Das Portfolio an Zubehör umfasst unter anderem Haftmatten, Universalaufsätze, Tablare, Einsatzgestelle und Klammern. Nahezu alle Zusatzeinrichtungen seien zudem geräteübergreifend kompatibel innerhalb der Varioshake Gerätelinie. Schnelles und leichtes Umrüsten stelle somit kein Problem dar.

„Mit den Lauda Varioshake Schüttelapparaten reihen wir ein weiteres Herzstück der GFL-Labortechnik in das umfangreiche Portfolio von Lauda ein. Der Zusatz „GFL Technology“ steht dabei als Gütezeichen für Qualität und Präzision, gepaart mit neuen Produkteigenschaften in erstklassigem Design“, erklärt Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von Lauda. »Mit Lauda Hydro und Lauda Varioshake haben wir in diesem Jahr nun schon zwei GFL-Gerätelinien in modernem Design erfolgreich eingeführt. Im Verlauf dieses Jahres werden wir die Umstellung abgeschlossen haben.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020