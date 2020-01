Für die Ärmsten der Armen

Oberlauda.Seit über einem halben Jahrhundert sind sie immer zum Jahresanfang unterwegs, klopfen und klingeln an den Türen von Wohnungen und Häusern und bitten um Spenden für Kinder, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst, die Sternsinger.

„Segen bringen – Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ war diesmal das Thema und aus diesem auch das eigentliche Zielgebiet ersichtlich, der Libanon und damit der Nahe Osten. Aber unabhängig davon gilt ja diese jährliche Sammelaktion allen Kindern in der Welt.

23 Kinder zwischen drei und 13 Jahren waren in fünf Gruppen in Oberlauda unterwegs gewesen, ausgesandt mit dem Segen von Pfarrer Ralph Walterspacher, der in seiner Predigt besonders auf den Wert und die Bedeutung des Friedens einging, wichtiger denn je für eine Region, die in den letzten Wochen und Monaten leider immer wieder im Brennpunkt militärischer Aktionen stand.

Die Sternsingeraktion zeige dabei immer wieder wie wichtig es ist, friedlich und unvoreingenommen miteinander umzugehen und dass Kinder und Jugendliche selbst aktiv an einem gewaltfreien Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion beitragen können. Insgesamt sammelten die Kinder bei geradezu optimalem Wetter 2000 Euro. erha

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.01.2020