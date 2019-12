Für besinnliche Stimmung gesorgt

Das vorweihnachtliche Konzert der Musikkapellen aus Oberlauda und Messelhausen (Leitung Luk Murphy) ist aus dem Programm der Dorfweihnacht nicht mehr wegzudenken.

Oberlauda. Beteiligt waren in diesem auch wieder der Kirchenchor Oberlauda und der Kinderchor „Oberlaudaer Singvögel“ (Leitung jeweils Gisela Dees), Ulrike Wolf an Orgel und Gitarre und die Solistin June Chatrine Weber. Durch das Programm führte einmal mehr Robert Bonfig, der die einzelnen Beiträge mit kurzen und interessanten Hinweisen zu Komponisten, Interpreten und Entstehungsgeschichten ankündigte.

Vorweg kann auf jeden Fall bestätigt werden, dass der vom Musikkapellenvorsitzenden Maximilian Mohr ausgesprochene Wunsch, man wolle alle Gäste zumindest für eine kurze Zeit in eine weihnachtliche Stimmung bringen, voll aufgegangen ist.

Gemächlich ging’s los

Und es ging eigentlich auch ganz gemächlich los. Das „Célèbre Adagio“ von Tomaso Albinoni (Arr. Willy Hautvast) war dazu offensichtlich bestens geeignet, ein stimmungsvoller Einstieg. Mit Melodie und Text auf Weihnachten eingestimmt, ließ sich danach der Kirchenchor mit „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Phillipp Nicolai hören.

Die „Forrest Gump Suite“ von Alan Silvestri (Arr. Calvin Custer) forderte dann schon die gesamte instrumentale Bandbreite der Musikkapellen. Der Titelsong aus dem gleichnamigen Film baute sich von Piccolo-Flöten über einzelne Bläserensembles bis hin zum gesamten Orchester auf. Mit dem „Shenandoah“ von Frank Ticheli zeichneten die Musiker schließlich noch ein gelungenes musikalisches Landschaftsbild von einem Fluss in Virginia, der sich vom knappen Rinnsal zu einem mächtigen, für die USA geschichtsträchtigen, Wasserlauf entwickelt.

Mit dem Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ von W. Lomgardt drückten die „Singvögel“ ihre Hoffnung auf Weihnachten und Frieden in der Welt aus und irgendwie passte da auch das russische Wiegenlied „Lauschet, höret in der Stille“ von L. Maierhofer/K. Krämer in die Stimmung. Antony Hopkins war nicht nur ein Schauspieler und von der Queen geadelter „Sir“, er war unter anderem auch als Komponist in der Musik zuhause.

Mit „And The Waltz Goes On“ (Arr. Walter Ratzek) brachte er die musikalischen Ideen eines Schauspielers zu Papier und die beiden Musikkapellen setzten diese perfekt um.

Mit „Share My Yoke“ von Ivor Bosanko (Arr. Brian Bowen) begannen die Musikkapellen den zweiten Teil des Konzerts und die Sängerin June unterstrich dabei den spirituellen Charakter des Liedes mit ihrer einzigartigen Stimme. Eine Pavane ist eigentlich ursprünglich ein Schreittanz, „Pavane For Band“ von Ton Verhiel eine moderne Interpretation davon, für die Musiker eine Gelegenheit mehr an und auf ihren Instrumenten zu glänzen.

Zwei Marienlieder gesungen

Es folgten zwei Marienlieder vom Kirchenchor, die fast schon automatisch in die Zeit und damit in ein vorweihnachtliches Konzert passten: „Maria durch ein Dornwald ging“ von A. von Haxthausen und „Ave Maria gratia plena“ von Barbara Swetina kamen von der Empore, von hier sangen die Chöre während der Musikkapellen im Altarraum Platz gefunden hatten, so richtig zur Geltung.

Das ursprüngliche Posaunenstück „Benediction“ hatte John Stevens choralartig umgeschrieben. Für die Musiker war es die Einleitung zum großen Finale. Die gesangliche Liebeserklärung „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey und mit June am Mikrofon kann man eigentlich nicht mehr besser interpretieren. Bevor schließlich zum Schluss alle zusammen „Tochter Zion“ sangen gab Robert Bonfig noch ein paar nachdenkliche Gedanken mit auf den Weg: „Am 11. November feiern wir den Gedenktag an einen zum Bischof gewordenen ehemaligen römischen Soldaten, am 6. Dezember den eines ,Amtskollegen’ aus Myra in Kleinasien, an Weihnachten erinnern wir uns an Hirten und Nomaden aus dem Nahen Osten, die einem jüdischen Baby huldigen und am 6. Januar 2020 warten wir auf Seher, Sterndeuter oder auch Könige aus dem persischen Raum. Mit welchen Hürden oder Problemen hätten wir es heute zu tun, wenn diese Personen einfach so auf irgendeinem Weihnachtsmarkt auftauchen würden?“

Der abschließende Dank von Maximilian Mohr galt allen Mitwirkenden und Verantwortlichen und sein Vorschlag, sich auf der Dorfweihnacht noch ein paar gemütliche Stunden zu gönnen, wurde gerne angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019