Führung bleibt im Amt

Lauda.Bei der Generalversammlung der NG „Strumpfkapp Ahoi Lauda“ blicke man ungewiss auf die Kampagne. Noch vor dem Lockdown Anfang November führte die Narrengesellschaft ihre Mitgliederversammlung in der großen Sporthalle im I-Park durch. Die Narren waren nicht so zahlreich erschienen wie sonst, so dass dies den Verantwortlichen die Organisation ungemein erleichterte. Mit genügend Sicherheitsabstand und auf Einzelplätzen wurde die Versammlung auch im Schnelldurchlauf durchgeführt.

Die Verantwortlichen brachten nur das Wichtigste zur Sprache. Mitunter traurig fiel hierbei der Ausblick des PräsidentenStefan Schulz aus, der den bevorstehenden Veranstaltungen quasi eine Generalabsage erteilte. „Verantwortungsbewusstes Handeln ist eine gesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder seinen Teil beitragen muss. Nur so können wir diese Pandemie schnell hinter uns lassen“, so der Präsident. Eine generelle Absage wollte man nicht ganz aussprechen, befindet man sich mit den Freunden der KG Schnocke Königshofen sowie der NG Oberlauda im Austausch, ob man der Bevölkerung wenigstens in irgendeiner anderen Form etwas fastnächtliches Flair in der Kampagne präsentieren könne. Hierzu stecke man die Köpfe zusammen und versuche, vielleicht auf anderen Wegen noch etwas auf die Beine zu stellen, was „coronakonform“ ist.

Auf soliden Füßen

Jochen Klingert konnte mit seinem Kassenbericht einen durchaus soliden Blick in die Zukunft werfen. Natürlich belasten nicht stattfindende Veranstaltungen die Kassensituation, doch ist die Narrengesellschaft auf äußert gesunde Beine gestellt und muss sich vorerst keine Sorge machen. Nach der Aussprache zu den Berichten wurde der Vorstand durch die Versammlung einstimmig entlastet.

Bei den anschließenden Wahlen zum Vorstand gab es keine Überraschungen. In ihren Ämtern wurden bestätigt, Rainer Seifert als Vorsitzender, Dirk Steger als VizePräsident, Jochen Klingert als Kassier sowie Christine Scholz als Schriftführerin.

Nach der wohl zeitlich kürzesten Mitgliederversammlung gingen die Narren so still wie wohl schon lange nicht mehr auseinander, in der Hoffnung, dass die Corona-Krise schnell vorüber geht.

Ob es irgendeine Veranstaltung über Onlinemedien gibt, werden die Narren rechtzeitig bekannt geben. Solange heißt es: „Durchhalten und gesund bleiben“. ivs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020