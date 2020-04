Freude verschenken

Gerlachsheim.„Helfer helfen“ – unter diesem Motto engagieren sich derzeit landauf landab viele Menschen. Es geht darum, den Menschen, die in der Corona-Krise das Gemeinwesen am Laufen halten, mit einer kleinen Geste zu helfen. Das Bioweingut Baumann aus Gerlachsheim beteiligt sich dabei.

Am Freitag, 24. April, findet die interaktive Weinprobe der Weinbaubetriebe in Lauda-Königshofen statt. „Wir verbinden diese beiden wundervollen Aktionen“, so Matthias Baumann. Das dem Weingut zugedachte Kontingent an Weinpaketen verschenken die Biowinzer an Helfer in der Corona-Krise. „Die Auswahl fiel uns nicht schwer, haben wir doch im Kreis der Verwandten und Freunde eine Vielzahl an Menschen, die sich hier haupt- und ehrenamtlich betätigen“, so Michael Baumann. Er sieht damit auch den alten Werbeslogan der deutschen Winzer wieder mit neuem Leben erfüllt: Wein schenkt Freude.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020