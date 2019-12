Freude der Geburt Christi erzählt

Oberlauda.Der Besuch einer Christmette gehört für Christen zum Heiligen Abend genauso wie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. In der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen standen neben fünf Christmetten noch sieben Krippenfeiern an. Eine davon war in der Oberlaudaer Pfarrkirche St. Martin, vorbereitet und durchgeführt von der KJC unter der Federführung von Fabian Bayer und in Zusammenarbeit mit Wolfgang Haas. Die beiden waren auch für den wortgottesdienstlichen Teil zuständig, unterstützt vom KJC-Leiterteam. Dazu gehörten auch die zahlreichen Proben mit den Kindern, den eigentlichen Hauptakteuren dieser Familienkrippenfeier.

Fast 30 Engel, Hirten, Soldaten und die Heilige Familie bevölkerten den Altarraum, der sonst dem Pfarrer und den Ministranten vorbehalten ist. Sie erzählten mit ihrem Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte mit einer erstaunlichen Textsicherheit, passender Gestik und voller Überzeugung. Die Besucher im vollbesetzten Gotteshaus zeigten sich davon begeistert.

Weihnachtslieder wurden auch gesungen, alle von einem KJC-Bläserensemble musikalisch begleitet, das nach der Feier auf dem Kirchenplatz zu Glühwein und Punsch noch ein kleines Platzkonzert gab. Beifall zwischendurch, der begeisterte Schlussapplaus und die leuchtenden Kinderaugen waren nicht nur der verdiente Lohn für alle Mitwirkenden zu ihrer außergewöhnlichen Leistung, er war sicher auch gleichzeitig ein Ansporn für die nächsten Jahre.

Der abschließende Dank von Fabian Bayer galt allen Mitwirkenden, den Geistlichen sowie den Eltern, die in harmonischer Zusammenarbeit die Familienkrippenfeier ermöglicht hatten. erha

