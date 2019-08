Freizeit fand viele Jahre auf dem Sportplatz statt

Oberbalbach.Voll sei die Kirche gewesen beim Festgottesdienst im Juli: In Königshofen wurden Hermann und Rita Steiner aus Oberbalbach mit vielen weiteren „Jubelpaaren“ schon gesegnet. Mehr als einen Monat später ist es dann tatsächlich so weit: Ihr Hochzeitstag jährt sich zum 60. Mal, die beiden feiern Diamantene Hochzeit.

Von Schlesien nach Oberbalbach

Die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg brachten Hermann Steiner und seine Familie von Schlesien über Österreich in den Main-Tauber-Kreis.

Zunächst lebten sie in einem Auffanglager in Gerlachsheim und wurden anschließend n in Oberbalbach heimisch. „Es war nicht ganz einfach, eines Abends stand unsere Mutter mit uns bei eiskaltem Wetter vor der Wirtschaft. Da wir so eine große Familie waren, wollte uns niemand aufnehmen.“

Der Gastwirt ließ die Mutter mit den vier Kindern dann bei sich wohnen. Später lebte die Familie mit weiteren Vertriebenen im Schulhaus.

Ein Jahr ging der damals zwölfjährige Hermann Steiner noch zur Schule. Dort lernte er auch Rita kennen. Deren Eltern hatten eine Landwirtschaft, in der später Hermann und seine Mutter arbeiteten. Auch Rita Steiner half auf dem Hof aus, war aber über längere Zeit gesundheitlich angeschlagen und lag in einem Gipsbett. Die Jugendlichen lernten sich durch die Arbeit besser kennen und wurden dann ein Paar.

1958, noch ein Jahr vor der Hochzeit, bauten sie dann in ihrer „Freizeit“ das gemeinsame Haus, in dem sie noch heute leben. „Unser Haus war das erste im heutigen Baugebiet“, sagt Hermann Steiner nicht ohne Stolz.

Die Hochzeitsfeier ein Jahr später fand dann einen Tag nach der kirchlichen Trauung in ihrem neuen Zuhause statt. „Das war ein großes Fest. Die Frauen haben gekocht. Von beiden Seiten kamen viele Familienmitglieder“, erinnert sich Rita Steiner. Der Ehe entstammt ein Sohn und eine Enkelin.

Freizeit im Sportverein

Über viele Jahre war Hermann Steiner Vorsitzender des SV Oberbalbach, für seiner Verdienste erhielt er unter anderem die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und des Badischen Sportbunds. Die „Freizeit“ der Steiners fand deshalb über viele Jahr auf dem Sportplatz statt.

Hermann Steiner stand über 20 Jahre als Vorsitzender in der ersten Reihe, seine Frau half bei Veranstaltungen in der Küche. „Wenn sie das nicht so mitgemacht hätte, wäre das nicht gut gegangen“, betont der 86-Jährige.

Sie seien immer gut miteinander ausgekommen, hätten immer alles miteinander gemacht und besprochen, sagt das Jubiläumspärchen über ihre 60 gemeinsamen Jahre. „Wir sind trotz unserer gesundheitlichen Probleme froh, dass wir die Diamantene Hochzeit erleben“, freut sich Hermann Steiner über das anstehende Fest.

Die Familie war den beiden sehr wichtig. „Es gab immer einen großen Zusammenhalt innerhalb der Familie und wir haben viele Feste gemeinsam gefeiert“, sagt Rosemarie Rieger, die jüngste Schwester von Hermann Steiner. Das nächste steht am Donnerstag an: Bei Kaffee, Kuchen und Sekt stoßen Familie und Freunde auf die Diamantene Hochzeit von Hermann und Rita Steiner an. Am Sonntag folgt der zweite Teil der Feier in einem Lokal eines Familienfreunds in Werbach. chk

