Frauengymnastik startet jetzt wieder

Königshofen.Nach Ausarbeitung eines Hygienekonzeptes für die TV-Halle beginnt am Mittwoch, 3. Juni, von 19 bis 20 Uhr wieder die Frauengymnastik in der TV-Turnhalle. Am Freitag, 5. Juni, findet von 9.30 bis 10.30 Uhr die Frauengymnastik am Vormittag statt.

Für alle Teilnehmer gilt, ein großes Handtuch oder eine Gymnastik-Matte mitzubringen. Da die Kabinen zu bleiben, besteht keine Umkleidemöglichkeit. Um den Auflagen gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass die Frauen zehn Minuten vor Trainingsbeginn anwesend sind. Die Teilnehmer gehen gleich an die Matte und absolvieren dort ein Gymnastikprogramm aus Lockern, Dehnen und Kräftigen. Ein Nasen-Mundschutz ist während dem stationären Training am Platz/Matte nicht zu tragen, wird jedoch beim Kommen und Gehen empfohlen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.06.2020