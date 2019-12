Frau lebensgefährlich verletzt

Unterbalbach.Eine Fußgängerin überquerte am Mittwochabend im Feierabendverkehr gegen 17.15 Uhr mit ihren beiden Hunden an der Leine die B290, rund 800 Meter nach Unterbalbach in Fahrtrichtung Königshofen und wurde von einem Auto erfasst. Die 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden Hunde wurden getötet.

Offensichtlich überquerte die Fußgängerin die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Audi des 30-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und blieb auf dem rechtsseitig verlaufenden Wirtschaftsweg stehen.

Einer der Hunde wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er von einem weiteren Fahrzeug überrollt wurde.

Der andere Hund wurde in der Böschung gefunden. Die 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde bis 18.15 Uhr voll gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019