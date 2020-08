Fragebogenaktion endet am 31. August

Lauda-Königshofen.Die Meinung und Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger ist gerade bei Themen des digitalen Wandels, der unser Leben nachhaltig verändert und immer mehr an Bedeutung zunimmt, besonders wichtig. Aus diesem Grund hat die Stadt Lauda-Königshofen im Kontext des Forschungsprojektes „Digitaldialog 21“ eine Kooperation mit der Hochschule Furtwangen ins Leben gerufen (wir berichteten). Ziel ist es, ein reichhaltiges Stimmungsbild für Lauda-Königshofen einzuholen, sowie gemeinsam mit den Bürgern Möglichkeiten zur Gestaltung des digitalen Wandels in der eigenen Gemeinde zu diskutieren. Das Team der Hochschule Furtwangen wird daher in den nächsten Wochen und Monaten unterschiedliche Beteiligungs- und Diskussionsmöglichkeiten anbieten.

Neben Lauda-Königshofen nehmen noch elf weitere Kommunen mit einer jeweiligen Größe von 1250 bis 15 500 Einwohner aus dem ländlichen Raum in Baden-Württemberg am Forschungsprojekt „Digitaldialog 21“ teil. Das Projekt wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) aus Mitteln der Landesdigitalisierungsstrategie „digital@bw“ bis 2022 gefördert. Zusammen mit der Hochschule für Medien in Stuttgart, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern erforscht ein interdisziplinäres Team der Hochschule Furtwangen in einem breit angelegten Dialogprozess Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten des digitalen Wandels und setzt hierbei den Schwerpunkt auf den ländlichen Raum.

Noch bis 31. August besteht die Möglichkeit, an einer Befragung teilzunehmen. Auch online unter https://www.soscisurvey.de/DD21_2020/?q=LK können Interessierte an der Befragung teilnehmen.

In Lauda-Königshofen wird die Diskussion unter anderem mit einem Bürgerdialog und digitalen Diskussionsforum nach den Sommerferien vertieft. Es werden auch weitere übergreifende Angebote für Bürger aus anderen Kommunen gemacht.

Unter dem Link https://www.soscisurvey.de/DD21_2020/?q=BW könnenbis Ende August alle Bürger, auch von Kommunen, die sich nicht am Projekt beteiligen, an der Befragung teilnehmen, um den digitalen Wandel zu gestalten.

