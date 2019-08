„Fotografische Malerei“ zeigt seltene Perspektiven

Lauda.„Würzburg aussichtsreich und andere überraschende Aussichten“ nennt Carsten Linke sein ‘Bilderfenster Fotografische Malerei’, das die FabrikGalerie Lauda bis zum 27. September präsentiert. Es ist die insgesamt 142. Ausstellung der langjährigen Reihe in diesen Räumen und Dr. Gunther Wobser freute sich bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste bereits auf die 150. als „kleines Jubiläum“ im nächsten Jahr.

Als ganz besondere Werke sieht er die außergewöhnlichen Perspektiven des „fotografischen Malers“, festgehalten auf seinen Reisen und in seiner Heimatstadt Dresden.

„Werfen wir einen Blick auf die Fotografien; auch die Kenner der Main-Metropole werden von den interessanten Blickwinkeln, aus denen der Fotograf die Motive gefunden hat, überrascht sein“, fordert Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen, bei seiner Vorstellung des Künstlers auf, und stellt gleich die Frage „...wie kommt der in Großenhain/Dresden 1971 geborene Carsten Linke zu den von ihm so malerisch fotografierten Motiven – und überhaupt zur Fotografie?“

Hier spielte – wie Gleich ausführte, der Zufall wie so oft im Leben eine Rolle. Es war sein zuhause vergessener Führerschein auf der Fahrt mit einem Freund, der ihn auf den Beifahrersitz und damit zur Untätigkeit zwang, bis er auf den Gedanken kam, mit der Kamera des Freundes die Landschaft zu fotografieren. Mit den damit entstandenen Bildern hatte er Erfolg – die Leidenschaft für die Fotografie hatte ihn gepackt – der Weg war „vorgezeichnet“.

Die eigene Kamera wurde zum ständigen Begleiter, sein Blick für Motive schärfte sich, Techniken, Experimente, „Werkzeuge“ – all dies führte zu ungeahntem, für ihn überraschenden Erfolg. Er zeigte 2014 im Dresdener exklusiven Taschenbergpalais erstmals eine Ausstellung seiner Werke – und dort im „Kempinski“ sind sie immer noch zu sehen.

Weitere Ausstellungen folgten, unter anderem in der Staatskanzlei und der Galerie SAP in Dresden; sie waren, wie Norbert Gleich sagt, „der Schlüssel zu weiteren Erfolgen im Bereich von Ausstellungen und Arbeitsaufträgen. Seine neuartige, das heißt seine eigene Art der Bildtechnik und deren Umsetzung auf Künstlerleinwand brachte ihm in Fachkreisen Anerkennung ein. Seit 2015 zeigte er seine Fotokunst in Weimar, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Pirna, München, in der Schweiz und nun in der FabrikGalerie in Lauda...“

Hier sind es überwiegend „Würzburg-Highlights“, die den Besucher bereits am Fuß der einladenden Treppe mit einer neuen Sicht auf die weithin bekannten Motive der Domstadt überraschen; hier begegnen ihm nach zwei zauberhaften Tierbildern sowohl die „Festung Marienberg“ als auch „Würzburger Skyline“ und „Alte Mainbrücke sonnige Aussicht“ völlig ungewohnt.

Ein geradezu geniales „Suchbild“ zeigt sich in der Komposition mit der Nummer 13 und dem Namen „Mainbrücke und Altstadt“, das auch bereits die Einladungskarte zum „Hingucker“ gemacht hat – ein wirkliches „Bilderfenster“.

Sein Credo: „Räume öffnen und Sichtfenster bauen“ hat er allein schon in der FabrikGalerie verwirklicht, wo nicht nur die Würzburger Kostbarkeiten, sondern auch weitere Aufnahmen aus Dresden, München und weiteren Plätzen zu sehen sind. Besucht werden kann die Ausstellung nach Voranmeldung Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr. irg

