Lauda.Fotografen sind keine Maler – sie lassen malen. Sie gehen mit offenen Augen und wachem Blick durch die Welt, entdecken und halten fest, was Natur und Kultur geschaffen haben und werden so selbst zu Künstlern. In Laudas Rathausfenstern zeigen neue Fotografien der BSW-Fotogruppe Lauda, wie die Mitglieder Ingo Hermann, Dieter Göbel, Reinhold Hofmann, Angelika Endres, Manfred Pabst und Norbert Gaul (Bild) die Heimat sehen; es sind Impressionen von Tauber- und Umpfertal, aus Städten und Orten von Bad Mergentheim und Igersheim bis Werbach und Wertheim, von Boxberg, Lauda und Tauberbischofsheim mit ihren Teil- und Nachbarorten, von wunderschönen Landschaften, verträumten Flecken, von Denkmalen - und auch individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Unser Bild zeigt (von links) Ingo Herrmann, Dieter Göbel, Reinhold Hofmann, Angelika Endres, Manfred Pabst sowie Norbert Gaul. irg/Bild: Endres

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020