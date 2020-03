FN Videoteam dreht Film

Lauda-Königshofen.Rund 800 Besucher verfolgten am Dienstagabend in der Stadthalle die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am Sonntag, 15. März. Viele Bürger sind allerdings aus den verschiedensten Gründen zuhause geblieben. Zwar waren seitens der Stadtverwaltung Ton- und Filmaufnahmen während der Veranstaltung verboten, das Videoteam der Fränkischen Nachrichten unterhielt sich aber im Anschluss mit den Bewerbern. Der Film kann auf der Startseite im fnweb sowie auf dem Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten angeschaut werden. thos

