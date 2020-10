„Fit für das 21. Jahrundert?“

Ist die Stadt Lauda-Königshofen fit für das 21. Jahrhundert? Oft bildet sich vor der Einfahrt nach Lauda eine kilometerlange Autoschlange. Gerade im Berufsverkehr ist mit großer Verzögerung und Stau zu rechnen. Für Lkw ist die Zufahrt schon gar nicht passierbar. Ist das für den Wirtschaftsstandort zeitgemäß? Ist ein Durchlass, der für Ochsengespanne im 19. Jahrhundert ausgelegt war, auch heute eine vernünftige Verkehrsplanung? Wollen wir Wirtschaftswachstum aus der Stadt raushalten?

Schwimmbad top, aber Wirtschaft flopp? Im Bereich Kultur, Freizeit, Soziales wurde viel gemacht. Auch die Schulen werden auf Vordermann gebracht. Aber: Ist der Standort in Lauda-Königshofen auch interessant für unsere Arbeitgeber, um ihren Standort weiterzuentwickeln? Macht die Stadt genug für die heimischen Unternehmen – nicht nur personell, sondern auch in der Umsetzung von Maßnahmen? Eine Stelle Wirtschaftsförderung in der Stadt ist längst überfällig. Hoffentlich wird es dann auch eine volle Stelle und diese nicht wieder zur Hälfte mit anderem „Verwaltungskram“ beauftragt, so dass am Ende doch nur wieder maximal ein halbes Deputat bleibt.

Mit großer Verwunderung liest man nun auch, dass sich jetzt sogar die Freie Bürgerliste – bekanntermaßen die Gruppe der pädagogischen Bedenkenträger – für mehr Engagement im Bereich Wirtschaft aussprechen. Es gibt eben ja nicht nur Menschen, die ihre Schäfchen im Trockenen haben, sondern auch noch „Schaffer“.

Noch läuft der Fanclub des Schultes den Ideen hinterher. Aber was ist in zwei bis drei Jahren, wenn dann wirklich Unternehmen ihre Projekte realisieren wollen? Ist man dann wieder an der Seite der nächsten Bürgerinitiative oder kämpft man dann gemeinsam für Wohlstand und Wachstum der Stadt? Deshalb bleibt die große Frage offen: Ist die Stadt Lauda-Königshofen fit für das 21. Jahrhundert? Ochsengespanne oder doch moderner Wirtschaftsstandort?

