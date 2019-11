Finissage im „auge“

Lauda.In der Galerie „das auge“ findet am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr eine Finissage der Ausstellung von Rosemarie Lux und Uwe Stephan statt - und in diesem Rahmen ist etwas ganz Besonderes geboten; es gibt nach langen Jahren der „Abstinenz“ wieder eine Autorenlesung. Bernd Marcel Gonner, Jahrgang 1966, arbeitet als freier Schriftsteller mit einem umfangreichen Repertoire, das sowohl Lyrik als auch Prosa, Theater und Kinderbücher umfasst. Der bis jetzt bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Autor wird in der Hauptsache Gedichte lesen; im Anschluss können die Besucher bei Kaffee und Kuchen letztmals die interessante Ausstellung genießen. irg/Bild: Jung

