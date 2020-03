Finanzlage dargestellt

Sachsenflur.Aufgrund zahlreicher Anfragen stellte sich Bürgermeisterkandidat Michael Maragudakis in Sachsenflur im Rathaus vor.

Bei der persönlichen Übergabe von Visitenkarten in Sachsenflur gab es zahlreiche Gespräche und Hinweise auf die örtlichen Herausforderungen wie Durchgangsverkehr, Bausachen und Ortskernsanierung. Trotz widriger Wetterumstände hatte sich ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung auf den Weg zum Rathaus aufgemacht.

In der persönlichen Vorstellung erwähnte der Kandidat den sehr breiten Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund aus unternehmerischer und früherer angestellter Tätigkeit bei Alcatel SEL AG und einer Investmentbank in Amsterdam. Die unternehmerische Tätigkeit habe mit einem langen Projekt „Software für die Heimaufsicht“ für die Kommunen in Deutschland begonnen. Die weiteren Beratungserfahrungen bei Unternehmen im Mittelstand umfassten alle betriebswirtschaftlichen Themen bis hin zur Spezialisierung auf Innovationen mit Patentrecherchen. Zudem sei er stark ehrenamtlich engagiert.

Nach der Vorstellung folgte die Präsentation mit Schwerpunkt auf der problematischen Finanzsituation der Stadt. Die jahrelangen Erfahrungen mit Förderprogrammen seien wesentlich für den notwendigen Schuldenabbau vor und parallel zu Projekten wie Digitalisierung, Optimierung. Die Mehrzahl der Projekte solle aufgrund der Wünsche und Erwartungen der Bürger erfolgen: Transport verbessern, Mobilfunk, Bausachen und einiges weitre.

Besonders die konzentriert geschilderte Finanzsituation war doch einigen Zuhörern unbekannt. Zudem kamen Fragen zu (ebenerdigen) Versammlungsmöglichkeiten für Alt und Jung auf.

Am Schluss gab es auch einige persönliche Gespräche im kleineren Kreis. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020