Filme für die ganze Familie

Lauda.Das Kinomobil ist am 1. August wieder in Lauda im Caritassaal (Schillerstraße 14 a, Lauda) zu Gast. Gezeigt werden: „Die sagenhaften Vier“ (14.30 Uhr):. Als eine Einbruchserie die beschauliche Kleinstadt in Aufruhr versetzt, wird aus der pummeligen Hauskatze Marnie eine samtpfotige Spionin . . . „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ (17 Uhr): Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein Kumpel Ohnezahn eine ungezähmte Partnerin, die ihn vom Wikingerdorf weglockt. Der Flirt der beiden Drachen stellt die Freundschaft von Hicks und Ohnezahn gehörig auf die Probe. „Monsieur Claude 2“ (20 Uhr): Was mussten Claude Verneuil und seine Frau Marie nicht alles über sich ergehen lassen? Doch seit den vier Hochzeiten ihrer Töchter sind die beiden im Integrieren unübertroffen.

