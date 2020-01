FF Taubertaler Fleisch & Wurst schließt

Mit Ablauf des Januars stellt das Unternehmen FF Taubertaler Fleisch & Wurst in der Tauberstraße in Lauda die Produktion sowie den Verkauf ein.

Lauda. Bürgermeister Thomas Maertens informierte die Stadträte bereits Mitte Dezember, jetzt macht das Unternehmen die Ankündigung selbst ganz offiziell: In einer Presseerklärung teilt das in Lauda ansässige Unternehmen FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH, das auch Filialen in Tauberbischofsheim, Boxberg und Grünsfeld betreibt, mit, dass es nach mehr als sieben Jahren Geschäftstätigkeit seine Tore in der Tauberstraße in Lauda schließen wird – ersatzlos.

Wie Bürgermeister Maertens kurz vor Weihnachten dem Gemeinderat mitgeteilt hatte, habe sich die Firma nach einer erneuten Gerichtsverhandlung nun endgültig bereiterklärt, das Gebäude bis Ende Januar 2020 zu räumen. Die Stadtverwaltung hatte FF Taubertaler Fleisch & Wurst den Mietvertrag gekündigt, nachdem der Verwaltungsgerichtshof in Stuttgart bereits im Januar 2018 nach einer jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzung der Stadt Lauda-Königshofen das Vorkaufsrecht für das Areal zugesprochen hatte.

Südfleisch, der vorherige Gebäudeeigentümer, hatte das Areal 2012 an FF Taubertaler Fleisch & Wurst verkauft. Die Stadt möchte das Gebiet komplett städtebaulich überplanen und einer neuen Nutzung zuführen. Dem steht jetzt mit dem Auszug aus dem Areal endgültig nichts mehr im Wege.

Die Geschäftsführung nannte am Freitag in einer vom Rechtsanwalt des Unternehmens, Mark A. Kern aus Lauda, verfassten Erklärung die Kündigung des Mietvertrages für das Betriebsgebäude in Lauda auch als Grund für die Schließung. Die Stadt Lauda-Königshofen hatte sie 2019 gegenüber dem Unternehmen ausgesprochen. Die Kündigung sei nur möglich geworden, heißt es in der Erklärung weiter, „weil die Stadt Lauda-Königshofen vor Jahren ihr Vorkaufsrecht ausgeübt hatte, nachdem zuvor die FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH das Gelände von der Firma Südfleisch erworben hatte.“

Der Geschäftsführer des Unternehmens, Thomas Förster, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Mit Unverständnis und Bedauern haben wir die Kündigung des Mietvertrages durch die Stadt Lauda-Königshofen zur Kenntnis nehmen müssen. Leider waren die intensiven Verhandlungen mit Vertretern der Stadt, die auf eine Verlängerung des Mietvertrages abzielten, erfolglos. Auch geeignete Ersatzräume für unsere Produktion nach höchsten Qualitätsstandards waren nicht zu finden.

Daher muss das Unternehmen geschlossen werden, was ich persönlich als außerordentlich schade empfinde. Besonders leid tut es mir um unsere motivierten und treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz in unserem Unternehmen verlieren. Zu hoffen bleibt, dass möglichst alle unmittelbar eine Anschlussbeschäftigung finden“.

Wie es weiter heißt, sei die FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH seit Ihrer Gründung 2012 für die Verbundenheit zur Heimat, dem Lieblichen Taubertal, sowie für das Bestreben, dem Kunden stets qualitativ hochwertige und frische Ware anzubieten, gestanden. Dieser Anspruch an Regionalität und Qualität habe das Team immer wieder aufs Neue motiviert.

Die FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH habe sich als traditionell handwerklicher Metzgereibetrieb mit eigener Wurstproduktion in Lauda-Königshofen verstanden. „Gerade wegen des hohen Anspruchs an ausgezeichnete Qualität und Frische, aber auch an die Regionalität der verwendeten Rohstoffe, kam eine Veränderung des Unternehmens zu einem reinen Handelsbetrieb mit zugekaufter Ware aus fremder Produktion nicht in Frage“, heißt es wörtlich.

In der Produktionsstätte in der Tauberstraße in Lauda sowie in den Filialen in Lauda, Tauberbischofsheim, Boxberg und Grünsfeld seien, nach Firmenangaben, zuletzt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt gewesen, darunter ein Auszubildender zum Metzger-Handwerk.

Das Betriebsgrundstück, das frühere Südfleisch-Gelände, muss nun bis Ende Januar 2020 an die Stadt Lauda-Königshofen zurückgegeben werden und wird bis dahin ausgeräumt. Der Verkauf der noch vorhandenen Bestände an Frisch- und Dauerwaren wird bis zum Abverkauf fortgesetzt und voraussichtlich noch bis etwa 20. Januar andauern.

