Festlicher Lichterglanz in den Straßen

Beckstein.Die Bürger und Gäste im Wein- und Erholungsort Beckstein dürfen seit dem ersten Adventswochenende ein stimmungsvolles Ambiente genießen: In der gesamten Ortsdurchfahrt sorgen neue LED-Lichterketten für tollen Adventszauber. Für den dritten und vierten Advent ist zudem ein etwas anderer Weihnachtsmarkt geplant. Die Vorbereitungen dazu laufen schon auf Hochtouren.

Bei der Präsentation der neuen LED-Beleuchtung hob Ortsvorsteher Philipp Hahn die gute Unterstützung durch den städtischen Bauhof hervor und bedankte sich beim Gemeinderat, bei der Stadtverwaltung und dem Heimat- und Verkehrsverein, der sich mit 1000 Euro an der Neuanschaffung beteiligte. Durch die tatkräftige Zusammenarbeit habe man alle Lichterketten rechtzeitig zum ersten Advent in Betrieb nehmen können – sehr zur Freude der Bevölkerung, wie er betont.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister überzeugten sich vor Ort von dem festlichen Lichterglanz und freuten sich über die gelungene Verschönerungsmaßnahme. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 6000 Euro.

Für das dritte und vierte Adventswochenende hat sich der Ortschaftsrat Beckstein in Zusammenarbeit mit der Becksteiner Jugend zudem eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Während vielerorts auf die Durchführung der sonst üblichen Weihnachtsmärkte verzichtet wird oder dort weder Speisen noch Getränke angeboten werden, geht Beckstein den umgekehrten Weg: Die Idee nennt sich „Drive-In-Weihnachtsmarkt“, wird unter Einhaltung der geltenden Corona-Auflagen durchgeführt und soll allen Besuchern ein innovatives Erlebnis bieten. So erhält man am Sonntag, 13. Dezember, zwischen 14 und 19 Uhr, am Samstag, 19. Dezember, zwischen 16 und 20 Uhr sowie am Sonntag, 20. Dezember zwischen 14 und 19 Uhr im Hof der Becksteiner Winzer (Weinstraße 30) Glühwein, Pizza, Punsch, Flammkuchen, Bratwürste vom Grill, Waffeln, Kaffee und vieles mehr entweder zum Mitnehmen oder als „Drive-In“ mit dem Auto. Nach der Bestellung ist das Areal zeitnah zu verlassen, sodass sich keine Menschenansammlungen vor Ort bilden.

„Beckstein kann Weihnachtsfeeling! Mit dieser außergewöhnlichen Idee bringen wir Lichterglanz und Leckereien in unseren Weinort und sind schon sehr gespannt, wie unser erster ‚Weihnachtsmarkt to go‘ von der Bevölkerung angenommen wird“, berichtet Philipp Hahn. Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Sabine Baumeister zeigten sich erfreut über den Becksteiner Erfindergeist und sicherten zu, auf eine Tasse Glühwein vorbeikommen. stv

