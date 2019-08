Ferrari brennt an Tankstelle

Lauda-Königshofen.An einer Tankstelle in Lauda-Königshofen geriet am Samstag gegen 11.30 Uhr ein Ferrari in Brand. Offensichtlich kam bei einer unmittelbar vorher stattgefundenen Betankung Treibstoff auf die Fahrbahn. Dies bemerkte der aufmerksame Tankwart auch und wollte die Lache abstreuen, kam aber zu spät, der folgende Pkw-Fahrer mit seinem Ferrari hatte bereits mit dem Betanken seines hochwertigen Fahrzeuges begonnen. Durch heiße Metallteile geriet die Lache offenbar in Brand, wurde durch den beherzten Einsatz der anwesenden Personen mittels Feuerlöscher schnell unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand entstand jedoch trotzdem ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehren aus Lauda und Königshofen kamen vor Ort, mussten jedoch nicht mehr tätig werden. Durch den mutigen Einsatz der Ersthelfer wurde Schlimmeres verhindert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019