Fenster-Reste zeugen von alter Pracht

Die Gruppe Historisches und Kulturelles Königshofen präsentiert im Erdgeschoss des Rathauses Informatives um Brunnen, Tore und Kapellen in der tauberfränkischen Region

Königshofen. Besonderes Ausstellungsstück der Gruppe Historisches und Kulturelles Königshofen sind Fenster-Reste der Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts abgebrochenen Friedhofskapelle in Königshofen. Sie wurden von Eduard Walter regelrecht aus dem Schutt gezogen, so Vorsitzender Bernhard Geisler bei der Eröffnung der Ausstellung.

Die Fragmente lassen erkennen, wie wertvoll die Kapelle einst ausgeschmückt war. Weiterer Schwerpunkt sind die Oktagon-Kirchen im Kreis. Sie stehen noch in Grünsfeld-Hausen, Oberwittighausen und Standorf. Vor allem letztere war vor einigen Jahren in dem Blätterwald wegen angeblicher spiritueller Strahlungen. Baupläne und historische Bilder, ergänzt durch Zeitungsberichte, lassen ungewöhnliche Sichtweisen vieler weiterer Kirchen und Kapellen im Kreis zu.

Weiterer Schwerpunkt der Ausstellung, die wieder sehr liebevoll gestaltet wurde,sind die Brunnen in der Region. In früheren Jahrhunderten hatte jeder Ort mindestens eine Wasserentnahmestelle. Viele Brunnen sind verloren gegangen, einige heute wieder restauriert. Allein in Bad Mergentheim gibt es mehr als ein Dutzend. Doch auch tauberabwärts sind wieder viele Brunnen in betrieb genommen worden. Nicht mehr zur Versorgung der Bevölkerung und des Viehs mit Trinkwasser, sondern zur Erbauung der Menschen.

Außerdem werden markante Tore und Türen in der Region anhand von Bildmaterial vorgestellt. Alles wurde fein säuberlich auf einer Wandreihe platziert, die sich wieder am Gemälde von Sabine Besserer orientieren. Sie hatte im letzten Jahr bei der Ausstellung den Verlauf der Tauber nachgemalt und die einzelnen Ortschaften und Städte vermerkt. Daran orientiert sich auch in diesem Jahr die Ausstellung im Rathaus.

Bürgermeister Thomas Maertens lobte die Ausstellung wieder als „sehr gelungen“. Sie reihe sich nahtlos in die Ausstellungen der letzten Jahre ein und biete viele nützliche Informationen. Geisler seine stellvetretende Vorsitzende Brigitte Simonson und alle anderen Vereinsmitglieder, die bei der Zusammenstellung und Recherche für die Ausstellung geholfen haben und dem Gesangverein Eintracht für die Überlassung der Räumlichkeiten.

Die Ausstellung ist jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr im alten Rathaus in Königshofen im Erdgeschoss zu besichtigen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019