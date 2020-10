Faszinierende Naturfotos

Lauda.Eine Ausstellung mit faszinierenden Fotos ist in der Alten Spenglerei in Lauda zu sehen. An den Sonntagen 11. Oktober, 18. Oktober und 25. Oktober, jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr, ist Wolfgang Brieden vor Ort und wird Auskunft über seine Fotos geben.

Wolfgang Brieden aus Königshofen ist ein leidenschaftlicher Hobby-Naturfotograf. Das Spezialgebiet sind heimische Schmetterlinge wie Tagfalter, Edelfalter und Ritterfalter. Die Naturexkursionen im Taubertal werden ausschließlich mit dem Fahrrad durchgeführt.

Das Interesse an Schmetterlingen wurde vor etwa fünf Jahren bei Radtouren in der Region geweckt. Dabei wurden der Blick für die kleinen Dinge in der Natur geschärft. Immer mehr unterschiedliche Schmetterlingsarten wurden entdeckt und mit Begeisterung fotografisch festgehalten. Mit einem Makroobjektiv und mit zunehmender Erfahrung wurde eine spezielle fotografische Vorgehensweise möglich. Alleine über 20 verschiedene Bläulingsarten sind in der Fotoausstellung zu sehen.

Die Hygiene und Abstandsregeln sind einzuhalten.

