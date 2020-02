Fastnacht des FC

Heckfeld.Der FC geht gut vorbereitet in die letzten närrischen Tage. Die „Original Heckfelder Hexen“ schwirren am schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, wieder aus. Der Freitag, 21. Februar, ist den Kindern vorbehalten. Das bunte Faschingstreiben und Auftritte verschiedener Garden beginnt um 14.30 Uhr im Sportheim. Der Kappenabend findet am Sonntag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Kulturscheune (Sportheim) statt. Zu den Höhepunkten zählen Auftritte der Tanzmariechen, Garden und Büttenredner. Es gibt weitere Höhepunkte und Überraschungen. Das traditionelle Heringsessen findet am Aschermittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr im Clubraum des FC statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.02.2020