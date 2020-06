Fahrzeug auseinander gebaut

Königshofen.Unbekannte machten sich zwischen Montag, gegen 17 Uhr, und Dienstag, gegen 5.30 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in Königshofen an einem Fahrzeug zu schaffen. Die Täter begaben sich in der Straße „Am Wöllerspfad“ zu dem auf dem Betriebsgelände der Firma abgestellten VW Multivan und bauten das Fahrzeug teilweise auseinander. Die Diebe entwendeten diverse Anbauteile der Fahrzeugfront, unter anderem den Stoßfänger, den Kühler und die Scheinwerfer.

