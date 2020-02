Fahrer landet mit Auto im Acker

Königshofen.Im Acker blieb der Fahrer eines BMW mit seinem Wagen am Freitag gegen 14.25 Uhr stecken. Zuvor soll dem 23-Jährigen auf seiner Fahrt von der Alois-Kimmelmann-Straße in Richtung der Gewerbestraße ein Passat älteren Baujahrs, silberfarben, auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein. Diesem Auto musste der BMW-Fahrer ausweichen. Nachdem der Wagen über eine kleine Böschung gefahren war, blieb er im Acker stecken und musste mit einem Abschleppkran geborgen werden. Bei dem 23-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. 1,32 Promille ergab ein Test. Der Passatfahrer soll sich von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

