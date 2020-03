Fachmann in Sachen Abwasser

Lauda-Königshofen.Wolfgang Herbst hat sich mehr als 36 Jahre für den Umweltschutz und die Bürgerschaft von Lauda-Königshofen verdient gemacht. Als Leiter der Kläranlage trug er die Verantwortung für die Abwasseraufbereitung aller Stadtteile. Jetzt wurde er von Bürgermeister Thomas Maertens im Rahmen einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Als eine der größten Errungenschaften Europas bezeichnete das Stadtoberhaupt die Aufbereitung von Abwasser, denn diese ermögliche es, das kostbare Gut in einem qualitativ einwandfreien Zustand weiter zu verwenden. Entsprechend habe Wolfgang Herbst ein bedeutendes Kapitel der deutschen Umweltgesetzgebung mitgeprägt, als es darum ging, die technisch sehr hohen Standards im Arbeitsalltag umzusetzen. Doch zunächst der Reihe nach: 1983 begann der versierte Fachmann sein vielseitiges Wirken als Mitarbeiter in der Kläranlage bei der Stadt Lauda-Königshofen. Der Ausbildung als Klärfacharbeiter und Klärmeister schlossen sich viele weitere Fortbildungen an, die dazu führten, dass Wolfgang Herbst 1985 zunächst zum Leitenden Klärmeister und schließlich 1989 zum geprüften Abwassermeister aufstieg.

„Dass ein Mitarbeiter knapp 37 Jahre für einen Arbeitgeber im Einsatz ist, ist mittlerweile eine Seltenheit geworden. Dank Ihres technischen Sachverstands haben Sie alle Entwicklungen in der Abwasserreinigungstechnik miterlebt und diese in Lauda-Königshofen mit viel Elan vorangebracht. Dafür möchte ich meine Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken“, lobte der Bürgermeister im Beisein von Stadtbaumeister Tobias Blessing und Tiefbauleiter Oliver Litterer den Abwasserexperten. Im Namen der Belegschaft drückte auch Personalratsvorsitzender Martin Bethäuser seinen Dank für das stets sehr gute Zusammenwirken aus – ein Lob, das Wolfgang Herbst umgehend erwiderte. Auch im Ruhestand wird es dem Oberbalbacher garantiert nicht langweilig. So bleibt sicherlich mehr Zeit, um seiner Leidenschaft, dem Dauerlauf, nachzugehen. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020