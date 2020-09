Exponate des vergangenen Jahres sind noch alle an ihrem Platz

Königshofen.Die Entwicklung der Infektionszahlen der Corona-Pandemie, die schließlich zum generellen Verbot von Großveranstaltungen und daher auch zur Absage der Königshöfer Messe 2020 führten, trafen auch die Gruppe Historisches&Kulturelles (GHK) hart. Seit der Vereinsgründung 1997 hatte der Heimatverein in verschiedenen Lokalitäten wie dem Gesellenhaus, dem ehemaligen Kaufhaus Tengelmann oder dem Rathaus alljährlich mit vielbesuchten Ausstellungen zum Rahmenprogramm des „großen tauber-fränkischen Ereignisses“ beigetragen. Der verstorbene Vorsitzende Emil Michelbach hatte hier die entscheidenden Ideen geliefert und wertvolle Impulse gesetzt, die ergänzt durch von seinen Vertretern organisierten Ausstellungen, immer für interessante Kurzweil neben dem Messetrubel gesorgt hatten.

In den letzten zehn Jahren standen die Messeausstellungen unter der Regie der Vorsitzenden Brigitte Simonson und Bernhard Geisler. Auch in diesem Zeitraum konnten die Besucher ein breites Spektrum an Themen mit lokalem, regionalem, auch weltweitem und geschichtlichem Bezug vorfinden. „Wenn man die mehr als zwei Jahrzehnte Revue passieren lässt, ist man doch selbst ein wenig erstaunt, was wir mit unserem kleinen Verein und unseren bescheidenen finanziellen Möglichkeiten auf die Beine gestellt haben“, so die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Simonson. „Lange hatten wir, zusammen mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung und dem Messeausschuss, auf die entscheidenden Lockerungen gehofft und hinter den Kulissen schon an dem Konzept der 2020er Ausstellung gebastelt. Obwohl wir gerne frühzeitiger klare Verhältnisse gehabt hätten, sehen wir doch die Haltung der Politik, schrittweise die Einschränkungen vorzugeben, als gerechtfertigt an“, so Simonson weiter.

Vorsitzender Bernhard Geisler ergänzt: „Auch wenn es für den einen oder anderen nicht so aussehen mag, für unsere Ausstellungen brauchen wir eine lange Vorlaufzeit, weil wir mit „begreifbaren“ Exponaten arbeiten und diese erst zusammengesucht werden müssen. Glücklicherweise können wir auf eine Vielzahl eigener Ausstellungstücke zurückgreifen, so dass wir fast unabhängig von Leihgaben eine Präsentation auch einmal ein ganzes Jahr bestehen lassen können. Wenn die Politik doch noch kurzfristig einen normalen Messebetrieb zugelassen hätte, wäre unser letztjähriger Beitrag „Markante Brunnen, Tore und Kapellen in unserer tauberfränkischen Region“ quasi als Wiederholer aufgesetzt worden, denn bislang sind alle Exponate noch an ihrem Platz.“ Die finanziellen Einbußen des Messeausfalls hoffen die Verantwortlichen der GHK nun durch zusätzliche Spenden zu kompensieren.

Trotz der momentan etwas niedergeschlagenen Stimmung wegen Corona und der nach wie vor fehlenden Perspektive, wie es 2021 mit der Messe weitergehen könnte, sind die Verantwortlichen der GHK optimistisch, dann wieder in die Vereinsräume im Erdgeschoss des Königshöfer Rathauses einladen zu können. isch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020