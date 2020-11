Lauda-Königshofen.Viele Menschen hierzulande erleben die Präsidentschaftswahl in den USA als echten „Wahlkrimi“, der viele Fragen offen lässt. Daher diskutiert an diesem Donnerstag der Gerlachsheimer Stadtrat und JU-Bezirksvorsitzende Dominik Martin in einem öffentlichen Online-Format auf Instagram mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland (MdEP) über das Thema: „Europas Rolle in der Welt: Die Auswirkungen der US-Wahl für die Kooperation mit Deutschland und Europa.“ Alle Interessenten können sich dem Gespräch unter https://www.instagram.com/dominik_m._martin/?hl=de von 19 Uhr bis 19.30 Uhr zuschalten. Es besteht die Möglichkeit, vorab Fragen per E-Mail an dominik.martin@ju-nw.de einreichen. ju

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020