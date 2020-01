Es gibt noch Jahreskalender

Lauda-Königshofen.Der Jahreskalender der Stadt Lauda-Königshofen ist auch in diesem Jahr sehr begehrt. Trotz der starken Nachfrage ist noch eine geringe Restmenge erhältlich und liegt im Foyer des Rathauses in Lauda zur kostenlosen Mitnahme aus. Erneut enthält der Kalender viele schöne Impressionen aus den Stadtteilen von Lauda-Königshofen. Zahlreiche Veranstaltungs- und Freizeittipps für das Stadtgebiet runden den Kalender wie gewohnt ab. Zudem werden auch die Abfuhrzeiten der einzelnen Wertstofftonnen und Gelben Säcke auf jeder Monatsseite abgedruckt. Der neue Jahreskalender weist eine praktische Neuerung auf: Erstmals bietet er an der Oberseite eine Spiralbindung, so dass das Kalendarium im XXL-Hochkantformat noch besser zur Geltung kommt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.01.2020