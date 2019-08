Es geht nicht nur um die Bienen

Das mit dem Volksbegehren in Baden-Württemberg für Artenschutz angestrebte Gesetz könnte für große Teile der Landwirtschaft und speziell auch des Weinbaus existenzbedrohend werden.

Lauda/Oberlauda. Das Volksbegehren in Baden-Württemberg für Artenschutz („Rettet die Bienen“) strebt ein Gesetz an, das unter anderem eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der

...