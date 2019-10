Es geht ganz schön drunter und drüber

Der Oktober stand in Heckfeld ganz im Zeichen der Theateraufführungen der Theatergruppe „Frei Schnauze“. In diesem Jahr wurde Geburtstag gefeiert.

Heckfeld/Bad Mergentheim. Seit nunmehr 30 Jahren unterhält die Theatergruppe ihre Gäste mit ihrer Spielfreude. Und seit 25 Jahren spielt die Theatergruppe Ende Oktober noch zusätzlich im Kursaal in Bad Mergentheim. Aus diesem Anlass hat man sich besonders in Zeug gelegt und den Zuschauern einen vergnüglichen Abend bereitet. Vielleicht ist es das Motto, das für die Theatergruppe gilt: „Mir känne alles – nur ko Hochdäutsch“ , dass die Theaterabende immer sehr erfolgreich sind.

Im Heckfelder Dialekt

Zum Geburtstag hat die Theatergruppe die Komödie „Müller‘s Mühle“ von Christian Lange zum Besten gegeben – natürlich im Heckfelder Dialekt. Die „Mühle am rauschenden Bach“ hat auf jeden Fall ordentlich geklappert und es war sehr viel Sand im Getriebe.

Der verwitwete Krimiautor Heinz Müller (Rainer Hammerich) und seine Tochter Sabine (Theresa Hellinger) möchten eine alte Mühle vor den Toren Heckfelds kaufen. Heinz Müller will hier seine Schreibblockade überwinden, seine Tochter aus der Mühle ein Restaurant machen. Durch den vermeintlichen Immobilienmakler Wilfried Hauser (Udo Hönninger), der keine Gelegenheit auslässt, die Immobilie mit Flair und Ausbaureserven für den anspruchsvollen Romantiker anzupreisen, erwerben sie die Mühle, obwohl für die im Nebengebäude lebende Stallmagd Anna (Dagmar Scheer) Wohnrecht auf Lebenszeit eingeräumt ist. Dadurch kann der Preis gedrückt werden und da Anna alt, immer hustend und zerbrechlich herumschleicht, wird sie aus Sicht von Heinz Müller keine sehr lange Belastung darstellen.

Begrüßt werden sie unter anderem vom Ehepaar Bollmann – Gustav Bollmann (Rainer Vonier), Bürgermeister und Landwirt, sowie der nörgelnden Berta Bollmann (Heidi Nietsch-Düll).

Landärztin taucht auf

Immer wieder taucht auch Landärztin Dr. Johanna Johannes (Semira Both ) auf, die sich um das Wohl von Stallmagd Anna kümmert. Heinz Müller ist schwer angetan von der taffen Ärztin und, beflügelt durch die Landluft, überwindet er seine Schreibblockade – sein Kriminalroman nimmt langsam Form an. Sehr zum Leidwesen seiner Tochter, da sie in der Zeit die ganzen Renovierungsarbeiten allein stemmen muss. Auf seinem Laptop hält er alles bereits Geschriebene fest. Anna, sehr neugierig, beobachtet ihn dabei, kann aber mit dem Fernseher mit Schreibmaschinentasten gar nichts anfangen. Heinz erklärt ihr daraufhin, dass man auf keinen Fall auf bestimmte Tasten drücken darf, da sonst alles gelöscht wird.

Berta und Gustav Bollmann, die mit einem Korb Wurst beladen, Heinz Müller besuchen wollen, sind ebenfalls neugierig. Und so passiert das Unvermeidliche, dass während seiner Abwesenheit alle auf den Tasten herumdrücken und das Geschriebene komplett gelöscht wird. Heinz bemerkt dies jedoch nicht gleich. Als er genüsslich seine Schokorosinen nascht, möchte natürlich auch Anna ein paar davon abhaben. Dabei verschluckt sie sich und geht hustend zu Boden. Gleich zur Stelle ist Dr. Johanna, die darauf besteht, dass eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt werden muss, während sie den Kreislauf wieder in Schwung bringt. Alle weigern sich und so bleibt nur noch Heinz Müller diese reizvolle Aufgabe.

Als Immobilienmakler Wilfried Hauser mit dem geänderten Grundbuchauszug auftaucht und er das Geld per Online-Banking bereits auf dem Konto hat, steht der Eröffnung des Restaurants „Müllers Mühle“ nichts mehr im Wege.

Am Tag der Eröffnung geht jedoch einiges schief. Es fehlt an Arbeitskräften, da Sabine vergessen hat, der Arbeitsagentur den Termin zu bestätigen. Und zu allem Übel wird die Küche mit 50 Liter Bier geflutet, da die Zapfanlage kaputt ist. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, findet man in der Küche auch noch eine Ratte. Mit dem Laptop als Schlagwerk bewaffnet, versucht Anna, der Ratte den Garaus zu machen. Doch die Ratte überlebt, der Computer nicht.

Manuskript verloren

Und so ist das Manuskript verloren, damit auch eine Anzahlung auf die nächsten Tantiemen. Doch den Rest gibt ihm der Bürgermeister indem er ihm erklärt, dass eine Ratte in der Küche unhaltbare hygienische Zustände sind und das Veterinäramt eingeschaltet wird.

Heinz Müller will nur eines – weg von der Mühle mit der alten Hexe und weg von dem Kuhdorf mit diesen ganzen Verrückten. Und da die Widerrufsfrist um ist, bleibt ihm nur noch der Verkauf. Nun hält ihn nichts mehr, und so verlässt er mit Sabine den Hof. Doch kaum sind die beiden weg, werden in der Mühle Freudentänze aufgeführt . . . Es hat ordentlich geklappert in der Mühle.

Zu den gelungenen Theaterabenden haben auch alle Beteiligten hinter der Bühne beigetragen. Für das gelungene Bühnenbild waren Udo und Robin Hönninger sowie Manfred Stolz verantwortlich. Regie-Assistentinnen waren Gerlinde Hemlein und Bettina Suchyta und souffliert haben Marianne Both und Marianne Dietz.

Wer Lust auf einen lustigen Theaterabend bekommen hat, kann sich das Stück noch einmal in Bad Mergentheim am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr im Kursaal anschauen.

Kartenvorverkauf: Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist Information, Marktplatz 1, Telefon 07931/574820, sowie an der Abendkasse und unter www.kurpark.reservix.de.

