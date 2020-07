Erstkommunion gefeiert

Oberlauda.Im Rahmen des Skapulierfestes, dem höchsten Marienfeiertag im Kirchenjahr in Oberlauda, feierten zwei der insgesamt neun Kommunionkinder ihre Erste Heilige Kommunion. Pfarrer Stefan Märkl gestaltete zusammen mit Diakon Mike Spitschu den feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Oberlauda. Das Bild zeigt die beiden Kommunionkinder Klara Hildebrandt und Julius Groß zusammen mit Pfarrer Stefan Märkl. Bild: Hans-Joachim Kaiser

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.07.2020