Erstes Weinfrühstück im Riesenrad

Mit einer Neuheit wartete die Königshöfer Messe auf: Erstmals wurde ein Weinfrühstück in luftiger Höhe auf dem Riesenrad angeboten. Und das Angebot wurde rege angenommen.

Königshofen. Regen Besucherzuspruch und eine äußerst positive Resonanz erhielt das erste Weinfrühstück im Riesenrad auf der Königshöfer Messe.

Zum ersten Mal präsentierte das größte tauberfränkische Volksfest das luftige und kulinarische Erlebnis eines Weinfrühstücks im Riesenrad. Zu dieser Premiere auf der Königshöfer Messe hatten sich am Freitagrund 80 angemeldete Teilnehmer eingefunden. Veranstaltet wurde dieser weitere Höhepunkt der Königshöfer Messe von der Schaustellerfamilie Göbel, Inhaber des Riesenrads „Colossus“, den städtischen Weingästeführern und der Stadt Lauda-Königshofen.

Blick über die Messe

Beteiligte Akteure bei der Premiere waren seitens der Weingästeführer Elke Nixdorf-Maertens und Erich Rüttiger als auch vom Organisationsteam der Stadt Marktmeister Marco Uhlich, Sachgebietsleiter Martin Pruszydlo, Kamala Börngen, Sachbearbeiterin Tourismus, Kultur, Messen und Märkte, sowie Mitorganisator Mike Faulhaber.

Bei diesem Weinfrühstück mit einem schönen Blick ins Liebliche Taubertal aus bis zu 33 Metern Höhe erhielten die Teilnehmer vor dem Start einen Begrüßungs-Secco. Zur Auswahl standen jeweils vom Weingut Benz entweder ein Secco blancs de blancs namens „Stella“ mit Alkohol oder den alkoholfreien roten „Vinia Secco“. Nach diesem prickelnden Auftaktvergnügen verteilten sich die Gäste in jeweils Vierergruppen in die Riesenradgondeln.

Dort gab es während einer einstündigen Fahrt eine Dreier-Weinprobe sowie eine Frühstückstasche und -box mit sowohl süßen als auch deftigen Backwaren und Snacks für die jeweils vier Passagiere.

Kredenzte Weine waren ein Müller-Thurgau „Freihand“ der Becksteiner Winzer als Weißwein, ein Rosé „Sonnenhof“ des Winzerhofes Striebel in Beckstein und ein Dornfelder vom Königshöfer Kirchberg des Weinguts Sack in Lauda als Rotweinspezialität. Begleitend gab es zum Mitlesen eine Broschüre mit Informationen über den Weinbau in Lauda-Königshofen, über Weinwandern im Stadtgebiet und über die Königshöfer Messe sowie eine Expertise zu den kredenzten Weinen und den drei Erzeugerbetrieben.

Broschüre

Zudem bestand die Gelegenheit, die Inhalte der Printbroschüre nebst dem fachkundigen Weinkommentar individuell per QR-Code mit dem eigenen Smartphone abzurufen und anzuhören.

Nach der rund einstündigen Veranstaltung sowie etwa 60 bis 70 Runden im Riesenrad waren überall nur äußerst zufriedene und begeisterte Stimmen zu hören.

„Es war sehr ein schönes Erlebnis, wir sind absolut positiv überrascht“, äußerte beispielsweise Stephanie Stein aus Königshofen. „Die Weine, das Essen, das Wetter – es war alles wunderbar. Von mir aus hätte die Fahrt noch länger dauern können“, fügte sie hinzu. Gleichsam äußerst angetan zeigte sich Robert Wenzel aus Lauda, der von einer wunderschönen, sehr kurzweiligen und attraktiven Fahrt über Königshofen, die Messe und das Liebliche Taubertal sowie einer „tollen“ Bewirtung schwärmte.

Zudem hob er die gänzlich gelungene Auswahl der Sekt- und Weinspezialitäten hervor.

„Unbedingt wiederholungswürdig“, meinte Wenzel übereinstimmend wie viele der befragten Teilnehmer des ersten Weinfrühstücks im Riesenrad auf der Königshöfer Messe.

Am Samstagvormittag fand ein weiteres Weinfrühstück im Riesenrad auf der Königshöfer Messe statt, zu dem sich ebenfalls rund 80 Teilnehmer angemeldet hatten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019