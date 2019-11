Erste CD mit einer Eigenkomposition

Deubach/Oberlauda.„Zeit-wärts - Musik für Herz & Seele“ lautet der Titel der ersten CD des Duos „June & Leo“, das seit wenigen Jahren mit eigenen Arrangements berühmter Pop- und Rockklassiker vorwiegend aus den 1960er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahre live in der Main-Tauber-Region sowie darüber hinaus unterwegs ist.

June & Leo sind die Sängerin June Chartrine Weber aus Oberlauda und der Gitarrist Leo Guggenmos aus Deubach, die sich Anfang 2017 als Musikduo zusammengetan haben. Die aus Norwegen stammende June studierte in London Musik und Gesang. Vor ihrem Umzug nach Oberlauda wirkte sie in Norwegen viele Jahre bei verschiedenen Chören und kleineren Konzerten wie zum Beispiel in Kirchen als Sängerin.

In dem Chormusical „Amazing Grace“, das im März von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal in der Stadthalle Lauda mit drei Aufführungen präsentiert wurde, spielte June Weber als Solosängerin die Hauptrolle („Polly Maria Catlett“). „Singen ist meine große Leidenschaft und ich will gerne auch hier in Deutschland mit meinem Gesang Herzen bewegen“, erzählt June.

Der aus dem Allgäu stammende und seit über 20 Jahren in Deubach lebende Leo Guggenmos arbeitet zum einen als Bewegungslehrer der Feldenkrais-Methodik und einhergehend als systemischer Psychotherapeut, zum zweiten als Gitarrenlehrer sowie in beiden Professionsfeldern unter anderem als Dozent an der VHS Bad Mergentheim und deren Außenstellen. Früher sammelte er schon im Allgäu bei vielen Liveauftritten mit Tanz- und Pop- bis hin zur Rock-Musik reichliche Bühnenerfahrung.

Die beiden Musiker aus ursprünglich gegensätzlichen Regionen trafen sich im Lieblichen Taubertal und spielen seit fast drei Jahren als Duo zusammen. Aufgrund ihrer Leidenschaft zur Musik fanden June und Leo einen gemeinsamen Weg, Lieder in ihrer eigenen Interpretation darzubieten, um sie dem Publikum gefühlvoll zu übermitteln sowie mit „viel Gefühl und Wärme in die Herzen der Menschen zu bringen“, beschreibt Leo Guggenmos.

Seit ihrem Zusammenwirken haben die beiden eine Vielzahl gemeinsamer Auftritte und Konzerte absolviert, unter anderem im St.-Kilians-Gewölbekeller der Becksteiner Weinwelt, wo „June & Leo“ Mitte November 2017 erstmals öffentlich ein abendfüllendes Konzert boten und dabei die rund 200 Zuhörer begeisterten, auf dem Weinfest am Schloss in Tauberbischofsheim, bei der Dorfweihnacht in Oberlauda, beim 50-jährigen Bestehen des gemischten Chors des Gesangvereins Eintracht Oberbalbach, bei der musikalischen Sommernacht im Gissigheimer Schlosshof, beim Frühjahrsbenefizkonzert der Schule im Taubertal in Unterbalbach sowie bei zahlreichen privaten Festlichkeiten und Veranstaltungen.

Zudem spielen June ebenfalls als Sängerin und Leo als Gitarrist bei der Kirchenband „Unterwegs“, die im Rahmen ihrer bevorstehenden „Tour 2019“ unter anderem am Sonntag, 16. November, um 18 Uhr in der Pfarrkirche „Allerheiligen“ in Unterwittighausen ein Gastspiel gibt.

Aufnahmen in Norwegen

„Die Idee zu einer CD entstand vor allem auch auf häufige Nachfrage von Zuhörern bei Auftritten und Konzerten“, erzählen June und Leo. Kurzerhand reisten sie im März für fünf Tage nach Stavanger, um in Junes ursprünglicher Heimatstadt bei Dag Øverland in dessen „Studio Line“ dieses Album aufzunehmen. „Wir wussten, dass er das Beste aus uns herausholen wird“, unterstreicht das Duo die Qualitäten des norwegischen Aufnahmeleiters. Endproduziert und fertig hergestellt wurde das Album beim Musikverlag Carpe Diem von Luk Murphy in Tauberbischofsheim.

Entsprechend ihrem Konzertrepertoire enthält die CD - bis auf eine Ausnahme - Covertitel mit eigenen Arrangements von „June & Leo“. Dazu zählen Songs und Balladen unter anderem von Leonhard Cohen („Halleluja“), The Ronettes („Be My Baby“), Elvis Presley (Can’t Help Falling in Love“), Queen („Love of My Life“, Bette Middler („The Rose“)und Corinna May („Hör den Kindern einfach zu“).

Kurz vor der Reise zu den Aufnahmen in der norwegischen Hafenstadt hatten sie noch die Inspiration, ein eigenes Lied zu komponieren. Die Melodie wurde von beiden gemeinsam kreiert, den Einfall zu dem Text hatte June im Januar während eines längeren Zwischenaufenthalts auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol.

„Wir hatten von Beginn an im Kopf, eigene Lieder zu komponieren, waren zunächst aber noch zu sehr mit der Entwicklung des Konzeptes und Stils sowie der Arrangements und Auftritte beschäftigt“, berichten sie.

Erste Eigenkomposition

Mit der Popballade „If You Saw Me Now“ („Wenn Du mich jetzt sehen könntest“) ist auf der CD neben den Coversongs ihre erste Eigenkomposition zu hören. „Das Lied und dessen Text bedeuten mir sehr viel und ist sehr tiefsinnig“, hebt June hervor. Der Text erzählt aus ihrer Vergangenheit und handelt von der Sorge ihres schon früh verstorbenen Vaters, dass sie gut und sicher durchs Leben komme.

Sicherlich wäre der besorgte Vater stolz auf seine Tochter June, wenn er sie jetzt zum Beispiel bei ihren Liveauftritten sehen könne. Bei dieser Eigenkomposition und bei Eva Cassidys „Over the Rainbow“ wirkte außerdem Dag Øverland an Keyboards und Strings mit.

„Sowohl bei ‚If You Saw Me Now’ als auch den Coversongs können wir unsere Emotionen ausdrücken“, unterstreicht das Duo - June über ihren Gesang, Leo primär über sein Gitarrenspiel und zudem vereinzelt gleichfalls gesanglich. „Zudem auch über die Auswahl der Titel für die CD und der Liveauftritte“.

„June & Leo“ sind am Samstag, 16. November, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) erneut im St.-Kilians-Gewölbekeller der Becksteiner Weinwelt unter dem Motto „Lieder für Herz und Seele“ live zu sehen und zu hören

Der Auftritt ist zugleich Premiere zur Veröffentlichung ihrer ersten CD „Zeit-wärts“. Diese ist an diesem Abend sowie in der Becksteiner WeinWelt zu deren Öffnungszeiten oder online auf www.junestunes.net und beim Musikverlag Carpe Diem (www.mdm-web.eu/) erhältlich. Der Song „If You Saw Me Now“ ist einzeln bei Spotify, iTunes und Amazon herunterladbar. pdw

