Eröffnung im „auge“

Lauda.Bilder zum Entdecken – abstrakt oder „nur“ abstrahiert, in denen es viel zu interpretieren oder zu entdecken gibt – das sagt Melanie Hartl aus Würzburg zu ihren Werken. Im März und April stellt sie in der Kunstkreis-Galerie in Lauda aus; den Besucher erwartet ein bezaubernder Bilderreigen in den verschedensten Techniken. Die Eröffnung findet am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr in der Galerie „das auge“ in Lauda statt. Am Nachmittag nach der Eröffnung kann man die Ausstellerin noch von 14 Uhr an in der Galerie treffen. irg/Bild: Jung

