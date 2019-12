Erlös von 670 Euro geht an die Malteser

Marbach.Bereits zum vierten Mal fand in der adventlich geschmückten Kirche in Marbach ein Adventskonzert statt. Erneut fanden sich viele junge Musiker zusammen und stimmten die Bevölkerung auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit ihren Liedern ein. Geschichten und Gedichte zum Thema Frieden regten zum Nachdenken an.

Christiane Versbach und F. Höfling vom Malteser Hilfsdienst nutzten die Gelegenheit, ihr Projekt „Herzenswunschkrankenwagen“ vorzustellen. Damit werden schwerstkranken und sterbenden Menschen Wünsche erfüllt, die sonst nicht mehr möglich wären. Die Malteser begleiten diese Menschen ehrenamtlich.

Die entstehenden Kosten für den Krankenwagen werden komplett aus Spenden finanziert. Der Spendenerlös des Konzertabends von 670 Euro kommt den Maltesern für dieses Projekt zugute. nikö

