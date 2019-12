Erlös für Haiti-Hilfe

Lauda.Auf große Resonanz stieß am Wochenende wieder die Hofweihnacht im Weinhof Ruthardt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag luden verschiedene Stände im weihnachtlich dekorierten Innenhof zum Verweilen ein.

Verschiedene Aussteller präsentierten zudem kunstvoll gefertigte Gegenstände aus verschiedenen Materialien, die sich nicht nur ideal als Weihnachtsgeschenk eignen. Zwei Alpakas waren vor allem bei den Kindern sehr gefragt, während nebenan Produkte aus Alpaka-Wolle angeboten wurden.

Die Bäckerei Weber hatte eigens für die Hofweihnacht einen sechs Meter langen Christstollen gebacken, der, wie Tilmann Weber verriet, sogar persönlich vom Chef und Bäckermeister Peter Weber traditionell von Hand gelegt wurde.

Der Erlös aus dem Verkauf geht nun an die Haiti-Hilfe von Jürgen Schmitt, der zusammen mit Jochen Ruthardt und Tilmann Weber den Christstollen anschnitt. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch Blechbläser der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal sowie die Heckfelder Boths-Band.

Der Besuch des Nikolauses beendete die Hofweihnacht. Er hatte für die Kinder einen Sack mit Geschenken dabei. thos

