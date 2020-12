Erhebliche Investitionen in Bildung

Die Taubertäler Hilfsgemeinschaft hat auf Haiti eine Krankenstation und eine Schule aufgebaut. Nun haben die ersten Schüler ihren Abschluss gemacht.

Lauda-Königshofen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Vereins „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ steht seit einem furchtbaren Erdbeben im Januar 2010 in Haiti die Hilfe für dort lebende Menschen und im Speziellen ein örtliches Schulprojekt.

Die Eltern der kleinen Angel Lea in Haiti hätten sich vor zehn Jahren wohl kaum vorstellen können, dass ihre Tochter eines Tages einen Schulabschluss machen würde. Das Land lag nach dem verheerenden Erdbeben in Trümmern. Not, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hingen wie ein schwerer Schleier über dem bitterarmen Land, der Kampf ums Überleben beherrschte den Alltag.

Doch Angel Lea hat es geschafft: Sie hat ihr „Brévet“, vergleichbar mit dem Hauptschulabschluss, mit gutem Erfolg bestanden. Vor rund zehn Jahren durfte sie bereits wenige Wochen nach dem Erdbeben wieder in einen Kindergarten gehen. Es war zwar nur eine einfache Baracke aus Holzgerüst und Wellblechdach - und dennoch nicht selbstverständlich in einem Land, in dem tausende Minderjährige als Straßenkinder oder Kindersklaven ihr Leben fristen müssen. Mit sechs Jahren wurde Lea dann eingeschult, die provisorische Baracke war schon erweitert und konnte neben den ganz Kleinen auch Schulkinder aufnehmen. Aber immer noch war die Schule nichts anderes als eine bessere Wellblechkonstruktion. Immer mehr Kinder wollten, so wie Angel Lea, diese provisorische Schule besuchen.

„Die Geschichte von Angel Lea ist auch symbolisch für die Erfolgsgeschichte der humanitären Arbeit der Taubertäler Hilfsgemeinschaft in Haiti, die mit dem Erdbeben im Januar 2010 begann“, resümiert Jürgen Schmitt, Vorsitzender des humanitären Hilfsvereins aus Lauda-Königshofen. Aus dem Wellblechbau hat sich seither eine stattliche Schule mit mehreren Gebäuden entwickelt. Benannt ist sie nach Luzia Schmitt, die kurz nach dem Erdbeben auf abenteuerlichen Wegen nach Haiti reiste, um dort ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation zu arbeiten. In der Begegnung mit den Menschen vor Ort in einem Armenviertel von Carrefour, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, liegt der Ursprung des Schulprojektes.

Die „Luzia Academy“ bietet trotz des schwierigen Umfeldes mittlerweile über 400 Kindern gute Lernbedingungen. Und zwar so gut, dass jetzt mit Angel Lea 15 weitere Jugendliche ihren Schulabschluss absolvieren konnten. „Wir waren von Anfang an überzeugt, dass eine Schulbildung der Schlüssel in eine bessere Zukunft ist. In einem Land, in dem fast die Hälfte der Menschen nicht lesen und schreiben kann, hat das eine grundlegende Bedeutung“, bekräftigt Jürgen Schmitt.

Strom und sauberes Wasser

„Wir haben in den letzten zehn Jahren weit mehr als eine halbe Million Euro in den Bau und die Instandhaltung der Schulgebäude investiert“, erläutern sie. Die Schule verfüge mit einer leistungsfähigen Photovoltaikanlage über eine zuverlässige Stromversorgung. Eine Filteranlage aus Deutschland sorge für trinkbares Wasser aus der schuleigenen Regenwasserzisterne. Auch der laufende Unterrichtsbetrieb erfordere permanent erhebliche Investitionen. „Bücher, Schulmaterial, die tägliche Schulspeisung als auch das bescheidene Salär für die Lehrkräfte schlagen erheblich zu Buche“, zählt der Vorsitzende auf.

Doch im Frühjahr dieses Jahres sei das ganze Schulprojekt gefährdet gewesen, denn die weltweite Corona-Pandemie ließ gerade auch in Entwicklungsländern das Schlimmste befürchten. „Unsere Schule in Carrefour musste, wie alle Schulen in Haiti, für mehrere Wochen geschlossen werden. Das Schuljahr war eigentlich für die Schüler verloren. Online-Unterricht als Alternative scheitert schon an der nicht vorhandenen Stromversorgung in den oft armseligen Behausungen, einen Computer besitzt da niemand“, erklärt Schmitt.

Wider Erwarten hätten sich die ganz schlimmen Befürchtungen jedoch nicht bewahrheitet. Im August sei der Schulbetrieb nach großflächigen Desinfektions- und zusätzlichen Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen worden. „Bisher wurde kein Covid-Fall in der Schule und im Umfeld bekannt. Allerdings wird auch nicht getestet. Die Menschen werden krank, erholen sich, oder auch nicht, oft ohne, dass eine Diagnose von einem Arzt gestellt wurde“, berichtet der Vorsitzende der Taubertäler Hilfsgemeinschaft. „In Haiti hat man sehr pragmatisch gehandelt und das Schuljahr einfach bis Ende Oktober verlängert, um den ausgefallenen Unterricht wenigstens teilweise zu kompensieren.“

In der Coronakrise habe sich erneut die Bedeutung der Schule über den eigentlichen Schulbetrieb hinaus gezeigt. Trotz Schließung für den Unterrichtsbetrieb konnte die Infrastruktur genutzt werden, um Desinfektionsmittel, Wasser, Eimer, Seife, Nahrungsmittel und über tausend, von einheimischen Schneidern gefertigte Mund-Nasen-Schutzmasken zu verteilen. „Leider mussten wir auch unsere ambulante Krankenstation Corona-bedingt über mehrere Wochen schließen, da weder für Ärzte noch für Patienten Schutzausrüstung beschaffbar war und sich so die Krankenstation zum Hotspot entwickeln hätte können“, bedauert Schmitt.

„Wir haben aber alles darangesetzt, die Krankenstation für einen reibungslosen Betrieb in Pandemiezeiten zu ertüchtigen. Seit Juli läuft sie wie im Normalbetrieb. Arzt, Krankenschwester und Betriebskosten werden von dem humanitären Hilfsverein aus dem Taubertal finanziert. Die Patienten müssen nur einen minimalen Eigenanteil für die Behandlung bezahlen. Es wird andererseits niemand weggeschickt, wenn er diesen Anteil nicht bezahlen kann. Das ist nicht selbstverständlich in Haiti“, betont er.

Sollten im kommenden Jahr weitergehende Maßnahmen wie Impfungen zur Eindämmung der Pandemie möglich sein, stehe man mit der Krankenstation bereit. „Die Finanzierung von Schule und Krankenstation ist eine überaus große Herausforderung für unseren kleinen Verein. Sie ist durch die Coronakrise noch schwieriger geworden. Wir sind daher weiterhin auf Spenden angewiesen“, sagt Jürgen Schmitt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020