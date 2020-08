Ergebnisse der Klausurtagung wurden beleuchtet

Lauda-Königshofen.Auf Beschluss des SPD-Ortsvereinsvorstandes luden die SPD-Gemeinderäte aus Lauda-Königshofen zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in den Ratskeller nach Lauda ein. In einer kurzen Begrüßung wies die Ortsvereinsvorsitzende Ruth Römig daraufhin, „dass nach Auffassung der SPD/FB-Gemeinderatsfraktion das Interesse der Bevölkerung an kommunalpolitischen Themen mit der Amtsübernahme von Dr. Lukas Braun gestiegen ist. Sein offener Dialog mit allen Fraktionen war ein Markenzeichen seiner Amtszeit in den ersten 100 Tagen.“

Siegfried Neumann, langjähriger Fraktionsvorsitzender stellte fest, „bei den meisten Kommunalpolitikern, sowie bei der Bevölkerung, aber auch von professioneller Seite ist der sachliche und unaufgeregte Start unseres neuen Bürgermeisters gut angekommen“. Bemerkenswert sei die Tatsache, dass er den Versuch der CDU, ihn durch eine Flut von Anträgen verwaltungstechnisch in Bedrängnis zu bringen, gut gekontert habe. Es seien bereits in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung die Themen dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt worden.

Die Stadträte erläuterten den Zuhörern die Ergebnisse der Klausurtagung. Gemeinsam mit der FBL-Fraktion einigte man sich schnell auf Investitionsschwerpunkte. Bildung und Betreuung sollten im Vordergrund stehen, andere Vorhaben müssten zunächst in den Hintergrund rücken. Stadtrat Jochen Groß erläuterte, „dass die notwendigen Baumaßnahmen im Bereich Schulen und Kindergärten ohne große Zeitverzögerungen realisiert werden sollen, während das eine oder andere Straßenbauprojekt noch etwas warten muss“. Er nannte die Erweiterung der Josef-Schmitt-Realschule und den Neubau des Kindergartens in Königshofen. Beide Vorhaben würden viele Millionen Euro kosten und könnten nur zur Ausführung kommen, wenn die Finanzierung durch Zuschüsse gesichert sei. Wichtig ist dem Gemeinderat auch der Zukunftsbereich Digitalisierung, wo bei fast allen Schulen erheblicher Nachholbedarf bestehe. Ebenfalls Priorität hätten Vorhaben, die den Wirtschaftsstandort stärken. So war man sich fraktionsübergreifend einig, dass die Vorhaltung von attraktiven Gewerbeflächen nicht vernachlässigt werden dürfe. Vor diesem Hintergrund werde der Haushalt 2021 sicherlich ein Sparhaushalt werden, der aber trotzdem alle städtischen Pflichtaufgaben umfassen werde.

Kritisch äußerten sich die Diskussionsteilnehmer über die Verwahrlosung von Straßen und Plätzen in Lauda, das reiche von weggeworfenen Zigarettenkippen bis hin zu unterlassenen Heckenschnitten durch private und öffentliche Grundstückseigentümer. Ruth Römig forderte eine „erhöhte Sauberkeit in der Gesamtstadt“.

Den Schlusspunkt einer interessanten Diskussion setzte Manfred Silberzahn, ehemaliger Technischer Lehrer an der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim. Man müsse sich fragen, „ob das Metzgerhandwerk noch eine Zukunft in unserem ländlich geprägten Landkreis hat, wenn das Kultusministerium die Beschulung der angehenden Fleischer sowie Fleischereifachverkäuferin im Landkreis einstellen möchte.“ Er befürchte, dass die Bäcker sowie deren Fachverkäufer dann künftig das gleiche Schicksal erleiden werde. „Berufe wie die Metzger und Bäcker werden für unsere jungen Leute nicht dadurch attraktiver, dass man im Landkreis ihre Schulen schließt und sie wie im vorliegenden Fall nach Buchen, Künzelsau oder Bayern schickt. Resolution des Kreistages, unterstützend einzugreifen und die Beschulung in Bad Mergentheim zu erhalten, sei auf seiner Sicht schnell verpufft. Nun setzt er seine Hoffnung in eine Unterschriftenaktion.

Der schlossen sich auch viele Teilnehmer an. spd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020