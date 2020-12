Erfolgreich Kommunalpolitik betrieben

Die SPD hat Grund zum Feiern. Vor 100 Jahre wurde der Ortsverein in Lauda aus der Taufe gehoben, vor 75 Jahren wieder begründet.

Lauda-Königshofen. Nach den Aussagen des langjährigen Vorsitzenden Eduard Hammerschmitt wurde bereits im Jahre 1919 in der Frühphase der Weimarer Republik in Lauda eine Ortsvereinsgründung vorgenommen. Daher beschloss der vorstand des SPD-Ortsvereins, mit einer Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen Rückschau zu halten. Eine länger geplante Ausstellung und Feier mussten jedoch aus Pandemiegründen entfallen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Erlass der Besatzungsmacht USA den Deutschen die Demokratie nicht von oben aufoktroyiert, sondern im Sinne einer „Graswurzeldemokratie“, von unten her in den Kommunen stetig aufgebaut. Der erste kommunale Wahltermin nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von der Besatzungsmacht auf den 27. Januar 1946 festgelegt. Dies war vermutlich die Triebfeder für die Laudaer Genossen, dass man sich am 6. Dezember 1945 im Arbeitsraum der Zigarrenfabrik Stephan traf, um in einer öffentlichen Gründungsversammlung den SPD-Ortsverein Lauda erneut zu gründen. Anwesend waren Karl Freidhof, Eduard Hammerschmidt, Carl Hohl, Karl Manuwald, Karl Polian, Ludwig Spiegel, Herbert Stapf und Hermann Stephan. Eduard Hammerschmitt wurde zum Vorsitzenden gewählt, Herbert Stapf wurde Beisitzer, Karl Polian Schriftführer und Karl Freidhof aus Gerlachsheim Kassier.

Gründungsmitglied Hermann Stephan war von 1945 bis 1963 ein sehr erfolgreicher Bürgermeister. Er wird von Zeitgenossen als äußerst sozial engagiert, hilfsbereit und kommunalpolitisch kompetent geschildert. Mit einer starken Verwaltung, organisiert von Alois Mohr und unterstützt durch den Gemeinderat, ging es sehr schnell aufwärts in Lauda. Firmenansiedlungen wie Ruppel, Trafö, Schlünz & Eichholz, Hjordt, Kablitz, sowie die Firma Wobser (heute Firma Lauda) und viele andere fielen ebenso in diese Zeit wie die Ausweitung des Wohnangebots auf dem Ölberg, in der Gartenstraße und durch die Siedlung Fränkische Baugenossenschaft, der Neubau der Volks- und Mittelschule in der Altstadt.

Nach dem Beschluss der Bundesregierung, in Lauda einen Luftwaffenstandort aufzubauen, mussten sich Laudas Kommunalpolitiker völlig neuen Herausforderungen stellen. Otto Boxberger, SPD-Bürgermeister von 1966 bis 1973, und mit ihm der Gemeinderat haben sehr schnell erkannt, dass in der aufstrebenden Garnisonstadt Lauda viel in neue Bau- und Gewerbegebiete, Schulen, Schwimmbäder, Wohnungen usw. investiert werden musste. Sein Nachfolger Bürgermeister Jürgen Ansel (CDU) steht für eine Fortsetzung der begonnen Maßnahmen und für die Umsetzung der Gemeindereform mit dem Ziel der Zusammenführung von zwölf Stadtteilen zur Gesamt-Stadt Lauda-Königshofen.

Ansels Nachfolger im Amt wurde der Sozialdemokrat Otmar Heirich. Er widmete sich dem Erhalt und der Schaffung neuer Arbeitsplätze im Industriepark ob der Tauber, im Wöllerspfad in Königshofen und in Lauda im Gewerbegebiet Nord und Süd. Sein Ziel, die noch verbliebenen Widerstände gegen die Gemeindereform in den beiden ehemaligen selbstständigen Städten Lauda und Königshofen abzubauen und zu einer Einheit zu verschmelzen, gelang auf der Basis der Waldenburger Beschlüsse, die Mitte der 1990er Jahre von der Stadtverwaltung zusammen mit dem Gemeinderat auf den Weg gebracht wurden.

Mit der Ansiedlung von Aldi in Königshofen und des Tauber-Centers in der Tauberstraße in Lauda, ergänzt durch einige großflächige Discounter gelang es, den Kaufkraftabfluss aus der Stadt in die benachbarten Mittelzentren vorübergehend zu stoppen.

Der wirtschaftliche Aufschwung Lauda-Königshofens wurde jedoch durch die Schließung der Tauber-Franken-Kaserne im Jahr 2004 kurzzeitig jäh unterbrochen. In einem Gemeinschaftswerk mit dem Grünsfelder Bürgermeister Alfred Beetz gelang es Bürgermeister Thomas Maertens, mit Unterstützung des Gemeinderates und der Landesregierung für das Konversionsgelände einen Investor zu finden und damit stand der Gründung des i-Park Tauber-Franken nichts mehr im Wege. Aus heutiger Sicht ein Glücksfall für die Stadt.

Die Stadt wurde auch von führenden Mitgliedern der Bundespartei gerne besucht. Unter den Gästen war auch Willy Brandt, der am 18. März 1964 auf Wahlkampftour zu einer Stippvisite vorbei kam.

Angesichts der erfolgreichen Kommunalpolitik in der extrem schwierigen Nachkriegszeit sind SPD und Freie Bürger überzeugt, dass man auch in der Pandemie die drängenden Probleme lösen könne, wenn Gemeinderat und Stadtverwaltung gemeinsame Lösungen suchen und diese dann auch umsetzen.

