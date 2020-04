Erfahrungen aus der Krise nutzen

Lauda-Königshofen.Veranstaltungen fallen aus, öffentliche Begegnungen sollen auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Mitten in dieser Corona-Krise stand nicht zuletzt die Bürgermeisterwahl und nun auch die weitere Arbeit des Gemeinderates.

Die aktuelle Sitzung des Gesamtgemeinderates am 27. April wurde von einer öffentlichen Sitzung auf eine Abstimmung im einfachen Verfahren nach Paragraph 37 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung in Verbindung mit Paragraph 29 der Geschäftsordnung des Gemeinderates umgestellt. Dies bedeutet, dass über Gegenstände einfacher Art im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden kann. Dabei ist ein hierbei gestellter Antrag angenommen, wenn kein Mitglied des Gremiums widerspricht.

Weitere Strukturen

Während man im Hinblick auf Videokonferenzen und soziale Netzwerke weitere Strukturen schafft, versammelten sich die zwölf Mitglieder der CDU-Fraktion diese Woche in einer Telefonschaltkonferenz. So wurden gemeinsam die wichtigsten Themen in den Stadtteilen vor Ort sowie die Punkte für die „Sitzung“ beraten.

Fraktionsvorsitzender Marco Hess unterstrich dabei den Anspruch seiner Fraktion, aus der Krise zu lernen und zu überlegen, wo digitale Formate und Möglichkeiten Vereinfachung schaffen. „Aus der Krise können wir auch Dinge für die künftige Arbeit mitnehmen, wenngleich alles den persönlichen Austausch und guten Geist in der Fraktion während einer Sitzung mit anschließendem Beisammensein nicht ersetzen kann“, macht Hess dennoch deutlich. Trotzdem seien die Beratungen wichtig, um in Kontakt zu bleiben und die anstehenden kommunalpolitischen Themen zu erörtern. „Das Verwaltungsgeschäft läuft ja dennoch weiter“, so Stadtrat Dominik Martin.

Aktuelle Themen

Aktuelle Themen im April sind so etwa der von der CDU-Fraktion bereits im letzten Jahr beantragte Hochzeits- und Familienwald oder auch die Anbringung von Defibrillatoren an zentralen Standorten in allen Stadtteilen. „Der Verwaltungsvorschlag ist uns hier noch nicht ausgereift genug und auch lässt sich bei den Geräten noch finanziell sparen“, betonte etwa Tina Hemmrich, die beruflich bedingt auch Erfahrung in der Anschaffung solcher Geräte hat.

Eigentlich sei für Ende April zudem eine Klausurtagung der Fraktion angedacht gewesen. Man wollte ursprünglich im Lichte der Bürgermeisterwahl sich auf die kommunalpolitische Arbeit in den kommenden Monaten inhaltlich vorbereiten und das gesellige Miteinander innerhalb der neuen Fraktion, die sich 2019 zusammengefunden hat, verstetigen. „Dies müssen wir nun leider auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, fügte Fraktionsvize Dr. Hans-Dieter Heinrich an. Ob das jährliche Sommergrillen der Fraktion in diesem Jahr stattfinden kann, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Positives berichtete indes Philipp Hahn, Ortsvorsteher und Stadtrat aus Beckstein, der mit den städtischen Mitarbeitern im Tourismusbereich die Beschilderung von Wanderwegen um Beckstein auf Vordermann bringt. „Damit wird allen Einheimischen und den hoffentlich zahlreichen Touristen nach Corona wieder eine attraktive Bereicherung geboten“, so Hahn. Auch sei eine neue Wanderkarte in Planung. cdu

