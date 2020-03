Entwicklung mit Spannung beobachten

„Noch ist nichts entschieden – wir lassen uns weiterhin nicht unterkriegen.“ So lautete das Motto der zehnten Bürgerversammlung zur geplanten Aufbereitungsanlage im Josefshaus.

Gerlachsheim. Die Situation scheint derzeit etwas verworren. Einerseits könnte das von Konrad Bau angestrengte Eilverfahren auf Anordnung der sofortigen Vollziehung der vom Landratsamt bereits im Juni 2018 erteilten Baugenehmigung vor einer baldigen Entscheidung stehen – immerhin ist es rund acht Monate her, dass der Eilantrag gestellt wurde.

Zum anderen sitzt auch der Berichterstatter des Petitionsausschusses an seinem Abschlussbericht über die von Mitgliedern der Bürgerinitiative eingereichten Petition, nachdem offensichtlich im Hintergrund noch einige Gespräche gelaufen sind.

Zur Erinnerung: Am Ende Oktober 2019 war eine Abordnung des Petitionsausschusses unter Leitung von MdL Hermino Katzenstein nach Gerlachsheim zu einer Anhörung gekommen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Über 250 Menschen hatten an dieser Veranstaltung teilgenommen (wir berichteten).

Petitionsverfahren abwarten

Erst nach Abschluss des Petitionsverfahrens wird das Regierungspräsidium über die in Stuttgart vorliegenden Widersprüche von zwölf Personen und des Vereins „KulturGut“ gegen die Immissionsschutzrechtliche Genehmigung befinden.

Noch ist nichts endgültig entschieden. Und trotz anderslautender Gerüchte besteht bei den Gerlachsheimer Bürger immer noch die große Hoffnung und Zuversicht, die Aufbereitungsanlage am genehmigten Standort verhindern zu können.

Die Bürgerversammlung begann mit einem Rückblick über die vielen Aktivitäten der jüngeren Zeit. Besonders hervorgehoben wurden die Gespräche, welche die Steuerungsgruppe der Bürgerinitiative mit Kommunalpolitikern führten, mehrheitlich mit verschiedenen Fraktionen des Kreistags.

Josef Seubert gab eine zusammenfassende Darstellung der Inhalte und Argumentationen der verschiedenen Streit-Parteien im Eilverfahren. Die Auseinandersetzung war erst richtig in Gang gekommen, als die beigeladenen Widerspruchsführer ein eigenes Gutachten einbrachten, das dem Gutachten der Firma in einigen wesentlichen Punkten widerspreche.

So werde gezeigt, dass in der Würzburger Straße der Verkehrslärm bereits jetzt über der gesundheitsgefährdenden Schwelle von 70 dB(A) liege. Das Firmen-Gutachten habe nicht berücksichtigt, dass in der engen Häuserschlucht der Lärm sich spiegele und dadurch verstärkt werde. Der Anwalt der Firma Konrad Bau bestätigt das zwar, weigert sich aber, den anlagenbedingten Verkehr der Abfallaufbereitungsanlage zuzurechnen, da die Widerspruchsführer nicht in der 500-Meter-Zone um die geplante Anlage wohnten oder von diesem extrem hohen Lärmpegel nicht betroffen seien.

Ein weiterer Streitfall sei die Frage, ob sich auf dem Weg von der Anlage durch Gerlachsheim zur B 290 der Verkehr vermische. Eine Vermischung wäre ebenfalls ein Grund, dass die Firma zu Lärmminderungs-Maßnahmen nicht verpflichtet werden könnte. Der Anwalt der Widerspruchsführer bringt hier Artikel 2 Grundgesetz ins Spiel mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichtes und seine Begründung dürften interessant werden.

Da mittlerweile sehr viel sich um dieses Thema dreht, informierte Gerold Sondej die Bürger über Erscheinen und Auswirkungen von Lärm. Anschaulich stellte er die Forschungsergebnisse des Kardiologen Professor Dr. Münzels von der Uni-Klinik Mainz vor. Dieser erforscht weltweit einzig die gesundheitlichen Folgen von Fluglärm, dessen gesundheitliche Auswirkungen aber auch auf Verkehrslärm zu übertragen sei. Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung: Verschlechterte Gefäßfunktionen der Arterien, mehr Gefäßverkalkungen, mehr Thrombosen, Bluthochdruck, Diabetes, koronare Herzerkrankungen, Verzögerung der kognitiven Entwicklung von Kindern. Und dass Flug- und Straßenlärm mit einer einhergehenden Feinstaubbelastung gekoppelt sei, verstärke die Schädigung der Gefäße.

Daher kämpfe Professor Dr. Münzel um die Anerkennung dieser Erkenntnis durch die Politik, denn nur sie könne mit gesetzlichen Vorgaben den so wichtigen Schutz vor den gesundheitlichen Folgen von Lärm sicherstellen. Die wirksamste Maßnahme der Lärmreduzierung sei nach Münzel die Einführung von Tempo 30 in allen innerörtlichen Bereichen.

Strengere Grenzwerte der WHO

Sondej informierte in diesem Zusammenhang über die strengeren Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den gesetzlichen Richtwerten der EU, die beide sehr deutlich unter den aktuellen Grenzwerten in Baden-Württemberg lägen. Auf die Verkehrsverhältnisse speziell in Gerlachsheim bezogen, hält er die Einführung von Tempo 30 jetzt schon für unerlässlich.

Anhand eines Modellprojektes zur Lärmreduzierung ab 55 dB(A) in Süßen zeigte er auf, wie Bürger selbst Maßnahmen ergriffen, um den Verkehrslärm zu reduzieren, bevor das Projekt angelaufen war und die wirkungsvollen Maßnahmen der Kommunalpolitik endlich Abhilfe schafften: zum Beispiel durch häufiges Überqueren der Straße, Benutzung von Fahrrädern und mit Traktoren. Diese Maßnahmen machten sich einen Namen unter dem Begriff „Schnecken-Protest“.

Im Vorfeld der Bürgerversammlung hatte die BI die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl um ihre Stellungnahme zur Abfallaufbereitungsanlage gebeten.

Alle drei eingegangenen Schreiben wurden verlesen und mit allerhöchstem Interesse zur Kenntnis genommen. Ist der baldige Wechsel im Bürgermeisteramt für die BI doch eine echte Chance, wieder Bewegung in die verfahrene Situation zu bekommen und durch den Einsatz für eine Konfliktlösung zur Wiederherstellung des sozialen Friedens beizutragen. Unisono halten es die Kandidaten für dringlich, die Suche nach einem alternativen Standort zu intensivieren.

In der Besprechung der Finanzen stellte Eleonore Seubert heraus, dass die Solidargemeinschaft den Widerstand, vor allem die gelaufenen Gerichtsprozesse mit einer hohen Summe ermöglicht habe. Die Restsumme der eingegangenen Gelder könnten die Einleger für die Kosten des laufenden Eilverfahrens bereitstellen.

Kassenprüfer Günter Brix bescheinigte die tadellose Führung der BI-Kasse.

Neue Widerstandsaktionen seien derzeit nicht geplant. Im Bedarfsfall würde die Bürgerinitiative aber wieder öffentlichkeitswirksam aktiv werden und hält sich auch dafür offen, zusammen mit der Firma Konrad Bau der Verfügbarkeit eines konkreten alternativen Standorts Nachdruck zu verleihen.

Die Versammlung endete mit dem Appell zu Zuversicht und dem festen Willen der anwesenden Bürger, sich weiterhin nicht unterkriegen zu lassen. bi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020