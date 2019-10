Entscheidung steht bevor

Lauda.Während im A-Pokal Niklashausen ebenso direkt für die Regionsrunde qualifiziert ist wie bei den Damen Lauda, nähern sich auch die anderen Spielklassen der entscheidenden Phase.

Im C-Pokal stehen die Viertelfinals in Kürze an. Qualifiziert ist bereits Dörlesberg/Nassig II (Kreisliga), das bei Gissigheim II in der Aufstellung Schulz, Leisering, Hönig 4:1 gewann. Der Wertheim-Eichel (A-Klasse) besiegte Lauda IV ebenfalls mit 4:1; für Eichel siegten Matejka (2), Dill sowie das Doppel, während Lauda durch Schwager punktete. Ebenso im Viertelfinale steht Lauda III, der im Duell der A-Ligisten Gerchsheim 4:1 besiegte.

Im B-Pokal steht das Viertelfinale bereits komplett fest. Im Achtelfinal-Duell der Bezirksligisten siegte Tauberbischofsheim mit Krause, Bach und Ickert bei Külsheim II und trifft nun auf Assamstadt.

Die Finals des B- und C-Pokals finden diesmal im Rahmen der Bezirksmeisterschaften am 14. Dezember in Lauda statt, wobei der C-Pokal wie im Vorjahr im Modus „Best-of-Four“ ausgespielt wird. Fans, Aktive und Passive sind bereits willkommen, um ab 10 Uhr das Pokalfinale, aber auch die Nachwuchswettbewerbe der Bezirksmeisterschaften zu verfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019