Engagement wird weiter intensiviert

Die DLRG Königshofen hat neue Ausbilder für Erste Hilfe erhalten. Sie erweitern damit die bereits bestehende engagierte Truppe innerhalb des Ortsverbands.

Königshofen. Marius Raupach und Marco Strecker legten nach vorangegangenen Ausbilderseminaren die Prüfung zum Erste-Hilfe-Ausbilder beim Landessverbaden Baden in Karlsruhe erfolgreich ab und verstärken künftig die Ausbildermannschaft der Truppe.

Zeitintensiv

Die zeitintensive Ausbildung zum Ausbilder Erste Hilfe gliedert sich unter anderem in allgemeine Methodik und Didaktik, spezielle Ausbildungsmethoden, medizinische Fachkenntnisse, theoretische und praktische Grundlagen.

Erste-Hilfe-Kurse für den Laien umfassen neun Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis. Diese sollten alle zwei Jahre mit einem Erste-Hilfe-Training aufgefrischt werden. Doch liegt bei vielen Menschen die Erste-Hilfe-Ausbildung viele Jahre zurück. Bei manchen wurde dies nur als lästige Pflicht zum Erwerb des Führerscheins angesehen. Jedoch ist im Rahmen der Rettungskette besonders die rasche und gute Erste-Hilfe oftmals überlebenswichtig.

Chance steigt

Durch regelmäßige Kurse und intensives Üben besonders der Herz-Lungen-Wiederbelebung in den Kursen steigt etwa die Überlebenschance bei einem Herz-Kreislaufstillstand bei rascher und guter Reanimation stark an. Die Ausbildungszeit in die Erste Hilfe ist eine sehr gut investierte Zeit.

Die DLRG Königshofen ist mit ihrem Ausbildungsteam berechtigt, Erste-Hilfe-Ausbildungen im Rahmen der Fahrerlaubnisverordnung durchzuführen und zudem als Ausbildungsstelle für betriebliche Ersthelfer registriert.

Somit dürfen die Ausbilder auch in Betrieben die notwendige Ausbildung durchführen. Die Betriebe sind angehalten, je nach Gefährdung eine festgelegte Anzahl an Mitarbeiter regelmäßig in Erste-Hilfe zu schulen.

Die beiden neuen Ausbilder werden nun mit viel Engagement das Ausbilderteam der DLRG Königshofen verstärken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019