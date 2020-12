Ellen Bawidamann scheidet aus

Lauda-Königshofen.Mit Ellen Bawidamann verlässt – nach Michael Geier von der FBL – ein weiteres langjähriges Mitglied den Gemeinderat. Die CDU-Frau gehörte dem Gemeinderat 16 Jahre lang an. Aus privaten und gesundheitlichen Gründen will sie sich nun aus der Politik zurückziehen. „Ich tue das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Ellen Bawidamann. „Es hat mir viel Freude bereitet, mich zum Wohl unserer Stadt einsetzen zu dürfen.“

Bürgermeister Braun dankte ihr für die lange Zeit als Kommunalpolitikerin, die sich um die Stadt und den Gemeinderat verdient gemacht habe.

Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, lobte den streitbaren Geist von Ellen Bawidamann. „Sie ist ein Charakterkopf, sie steht für das, was sie sagt.“ Auch in ihrem Heimatort Sachsenflur habe sie immer geschaut, dass es vorangehe. Er wünschte ihr, wie auch Siegfried Neumann für die SPD/FB und Hubert Segeritz für die FBL für die Zukunft alles Gute. Das Fetzen mit Worten und eine gute Streitkultur hob Segeritz hervor. „Auch wenn wir unterschiedlicher Ansichten waren, haben wir immer an den gleichen Zielen gearbeitet.“

