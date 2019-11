Elfjähriger büxte mit Familienauto aus

Lauda-Königshofen.Für große Aufregung sorgte am Samstagmorgen die Spritztour eines Elfjährigen in Lauda-Königshofen. Der Junge hatte die Fahrzeugschlüssel des Familienautos stibitzt und war damit von zuhause losgefahren. Als seine Mutter dies bemerkte, verständigte sie die Polizei, die sich sogleich auf die Suche nach dem Ausreißer machte. Der wurde unterdessen von Zeugen in Edelfingen aufgegriffen, die den Kleinen dann samt Fahrzeug zum Polizeirevier nach Bad Mergentheim brachten.

Zurück nach Hause ging es allerdings erstmal trotzdem nicht. Der Junge gab an, auf dem Weg zu einem Freund gewesen zu sein. Nach Hause wolle er nicht mehr, da es mit seiner Mutter regelmäßig zu körperlichen Auseinandersetzungen käme und er nun Angst habe. Ein Vertreter des Jugendamtes nahm sich darauf des Kindes an. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019